Morales gazete çıkarıyor

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, bu ay içinde hükümeti temsil edecek bir günlük gazete çıkaracaklarını açıkladı.



Göreve geldiği 2006 yılından beri ülkedeki enerji, maden ve telekomünikasyon şirketlerini kamulaştıran Morales'in, hükümet karşıtı yerel medyayı dengelemek amacıyla gazete çıkarmayı planladığı belirtiliyor.



Morales, "Devletin, kendi gazetesi olacak. Medya ekibine, gazeteyi (göreve gelişinin 3. yıl dönümü olan) 22 Ocak'ta çıkarmamız gerektiğini söyledim" diye konuştu.



Bolivya Devlet Başkanı'nın ayrıca, Venezuela ve İran'ın yardımlarıyla, sendikaları ve yerli halkı temsil edecek bir televizyon kanalı açmayı planladığı belirtiliyor.

