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Dünya

Morales gazete çıkarıyor

Bolivya lideri Morales, hükümet karşıtı medyayı dengelemek amacıyla hükümeti temsil edecek bir gazete çıkaracak

05 Ocak 2009 02:00

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, bu ay içinde hükümeti temsil edecek bir günlük gazete çıkaracaklarını açıkladı.

Göreve geldiği 2006 yılından beri ülkedeki enerji, maden ve telekomünikasyon şirketlerini kamulaştıran Morales'in, hükümet karşıtı yerel medyayı dengelemek amacıyla gazete çıkarmayı planladığı belirtiliyor.

Morales, "Devletin, kendi gazetesi olacak. Medya ekibine, gazeteyi (göreve gelişinin 3. yıl dönümü olan) 22 Ocak'ta çıkarmamız gerektiğini söyledim" diye konuştu.

Bolivya Devlet Başkanı'nın ayrıca, Venezuela ve İran'ın yardımlarıyla, sendikaları ve yerli halkı temsil edecek bir televizyon kanalı açmayı planladığı belirtiliyor.

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