Moral veren ihracat

Dünya otomotiv devleri zor günler yaşarken, Ford Otosan krizin ortasında ABD kapısını açtı. Türkiye'de üretilen Transit Connect modelin ihracatı nisanda başlıyor... Bu yıl 25 bin araç satılacak



4 milyar euroluk Connect'e ABD güvenliğinden vize cıktı

Otomotiv sektörünün zor günler geçirdiği günümüzde sektöre bir iyi haber Ford'dan geldi. Türkiye'yi Avrupa'nın ticari araç üssü haline getiren Ford, Gölcük'te ürettiği Transit Connect modelinin ABD'ye ihracı için olmazsa olmaz koşullardan biri olan FMVSS testlerinden 'Onay' geldiğini duyurdu. Üretimine başlandığı 2002 yılından bu yana toplam 600 bin adedin üzerinde üretilen ve bunun 448 bin adedi onlarca ülkeye ihraç edilen Ford'un hafif ticarisi Transit Connect, ABD yolunda en önemli engellerden birini daha aşmayı başardı.



4 milyar euroluk ihracat geliri kazandıran 'Türk malı' Transit Connect'e ABD güvenlik testleri kuruluşu FMVSS vize verdi.

Onay ile birlikte bu yılın ikinci çeyreğinde ABD'deki ticari macerasına resmen başlayacak olan Transit Connect, tamamen yenilenmiş haliyle ABD'de satışa hazırlanıyor.



Ford'un ABD'deki zor günlerine çözüm olacak küçük araçlardan biri seçilen ve bu nedenle uzak kıta için vize isteyen Connect, Avrupa'dan daha farklı kurallara sahip ABD'deki Federal Motor Vehicle Safety Standart (FMVSS) kuruluşunun 92 zorlu teste girdi ve bu testlerden geçer not almayı başardı.



ABD için özel motor



Amerikan pazarı için 2.0 litre benzinli motora kavuşan Connect'in bu motorlara kombine otolatik şanzımanı da oldu. Ayrıca iç mekanında da çok sayıda kola ve kahve koyacak bardaklıklara yer verildi.



Üretimi 600 bini geçti



2002 yılında Ford'un Gölcük'te kurulan yeni tesislerinde Transit ile birlikte üretilmeye başlayan Connect, aslında küllerinden doğan bir efsane. Ford'un 1998 yılında geliştirdiği ama daha sonra rafa kaldırdığı bu proje, Otosan'ın yoğun gayretiyle 2002 yılında Türkiye'nin bir bebeği olarak doğmuştu. Ford, Gölcük'te 1 milyar dolara ulaşan yatarımla kurduğu yeni fabrikasında Transit modelinin yanı sıra Connect üretimine de olur vermişti. Fabrikanın açılışı ve Connect lansmanı için o zamanın Ford Başkanı Jack Nasser'da Türkiye'ye gelmişti.



O günden bu yana 601 bin adet üretilen Connect'in 153 bin adedi Türkiye yollarına çıkarken, 450 bin adede yakın kısmı da onlarca ülkeye ühraç edilmişti.



Ford, Koç'un alt borçlusu



Bu arada Ford Otomotiv, Koç Holding'in geçtiğimiz hafta imzaladığı 770 milyon dolarlık kredinin 20 millon dolar artı 25 milyon euroluk kısmını kullanacak. Koç Holding'in alt borçlusu durumuna gelen şirket, ödemelerinin dolar kısmı için 1 yıl vade, euro bölümü içinse 3 yıl vade ve her iki bölüm için 3 veya 6 ayda bir faiz ödeme opsiyonu, banka masrafları hariç ABD doları için libor artı yüzde 2.5, euro için euribor artı yüzde 4,50 yıllık faiz oranından borçlandı.



Kampanya sütunları



Renault: Ocak ayında 2. el otomobil satışında tüketiciye reddetmesi zor bir fırsat sunuyor. Renault sahibi olmak isteyenler 11 bin TL'ye 12 ay vadeyle yüzde 0 faiz fırsatından yararlanıyor.



Saab: Son yıllarda özellikle satış sonrası hizmetler ve yedek parça bulunabilirliğine yatırım yapan Saab Türkiye, 2008 model Saab'larda 10 bin euroya varan indirim içeren kampanya başlattı. Buna göre, 1.9 litre dizel motorlu, Vector ekipman seviyesinde ve sentronic şanzımana sahip 9-3 Sport Sedan modelin fiyatı 35.700 eurodan başlıyor.



Hyundai: Ocak ayı boyunca tüm Hyundai modelleri için 12 bin liraya 12 ay için yüzde 0.7 oranla kredi imkanı sağlanırken bu kampanyadan yararlanmak istemeyenler içinse tüm araçlarda 950 TL indirim sunuluyor. Ayrıca Tucson ve Santa Fe modellerinde Thule araç üstü taşıma aparatı ve kayak taşıyıcı hediye olarak veriliyor.



Fiat: Fiat Binek ve Fiat Ticari Araçlar, 31 Ocak tarihine kadar sürecek olan ve 2 bin 500 TL'yi aşan nakit destek indirimi kampanyasıyla yeni bir otomobil sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Grande Punto 2 bin 250 TL'ye; Linea ve Doblo Panaroma modellerinde 2 bin TL'ye varan nakit destek indiriminin sunulduğu kampanyada Doblo Carioca'de indirim 2.500 TL'yi geçiyor.

Kampanyada Fiorino 18.170, Doblo 19.200, Albea Sole 18.900 Grande Punto 24.500 ve Linea 27 bin 250 TL'den başlayan nakit destek indirimle satılıyor.



Seat: Bütün modellerinde yaptığı indirimleri, 1.250 TL takas desteği ya da VDF ile işbirliği neticesinde yüzde 0'dan başlayan kredi seçeneklerini sürdürüyor. Kampanya çerçevesinde, ek takas destekleri ile Ibiza 24.350 TL'den, Cordoba 25.650 TL'den, Leon 31.150 TL'den, Altea XL 36.150 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sunuluyor.

6 ay geri ödemeli 10.000YTL'lik kredi miktarına yüzde 0 faizin uygulandığı kampanyada, 15.000.YTL'lik krediye 12 ay vadede yüzde 1.21 faiz, 20.000.YTL'ye de 18 ay vadede yüzde 1.54 faiz uygulanıyor.

Tata:Bu ay Tata marka pick-up sahibi olmak isteyen tüketiciler, 4.100 TL'ye varan indirimlerden faydalanabiliyor. 4x2 çift kabin klimalı Telcoline 20.490 TL, 4x4 çift kabin Telcoline 23.490 TL, 4x2 Xenon 25.990 TL, 4x4 Xenon 30.990 TL fiyatlarla müşterilerini bekliyor.

Tata, binek araçlarını da 4.185 TL'ye varan indirimlerle satışa sunuyor. Tata binek araçlar, 15.990 TL'den başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor.