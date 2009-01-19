Moral veren ihracat

Dünya otomotiv devleri zor günler yaşarken, Ford Otosan krizin ortasında ABD kapısını açtı. Türkiye'de üretilen Transit Connect modelin ihracatı nisanda başlıyor... Bu yıl 25 bin araç satılacak
4 milyar euroluk Connect'e ABD güvenliğinden vize cıktı
Otomotiv
sektörünün zor günler geçirdiği günümüzde sektöre bir iyi haber
Ford'dan geldi. Türkiye'yi Avrupa'nın ticari araç üssü haline getiren
Ford, Gölcük'te ürettiği Transit Connect modelinin ABD'ye ihracı için
olmazsa olmaz koşullardan biri olan FMVSS testlerinden 'Onay' geldiğini
duyurdu. Üretimine başlandığı 2002 yılından bu yana toplam 600 bin
adedin üzerinde üretilen ve bunun 448 bin adedi onlarca ülkeye ihraç
edilen Ford'un hafif ticarisi Transit Connect, ABD yolunda en önemli
engellerden birini daha aşmayı başardı.
4 milyar euroluk ihracat geliri kazandıran 'Türk malı' Transit Connect'e ABD güvenlik testleri kuruluşu FMVSS vize verdi.
Onay
ile birlikte bu yılın ikinci çeyreğinde ABD'deki ticari macerasına
resmen başlayacak olan Transit Connect, tamamen yenilenmiş haliyle
ABD'de satışa hazırlanıyor.
Ford'un ABD'deki zor günlerine
çözüm olacak küçük araçlardan biri seçilen ve bu nedenle uzak kıta için
vize isteyen Connect, Avrupa'dan daha farklı kurallara sahip ABD'deki
Federal Motor Vehicle Safety Standart (FMVSS) kuruluşunun 92 zorlu
teste girdi ve bu testlerden geçer not almayı başardı.
ABD için özel motor
Amerikan
pazarı için 2.0 litre benzinli motora kavuşan Connect'in bu motorlara
kombine otolatik şanzımanı da oldu. Ayrıca iç mekanında da çok sayıda
kola ve kahve koyacak bardaklıklara yer verildi.
Üretimi 600 bini geçti
2002
yılında Ford'un Gölcük'te kurulan yeni tesislerinde Transit ile
birlikte üretilmeye başlayan Connect, aslında küllerinden doğan bir
efsane. Ford'un 1998 yılında geliştirdiği ama daha sonra rafa
kaldırdığı bu proje, Otosan'ın yoğun gayretiyle 2002 yılında
Türkiye'nin bir bebeği olarak doğmuştu. Ford, Gölcük'te 1 milyar dolara
ulaşan yatarımla kurduğu yeni fabrikasında Transit modelinin yanı sıra
Connect üretimine de olur vermişti. Fabrikanın açılışı ve Connect
lansmanı için o zamanın Ford Başkanı Jack Nasser'da Türkiye'ye
gelmişti.
O günden bu yana 601 bin adet üretilen Connect'in
153 bin adedi Türkiye yollarına çıkarken, 450 bin adede yakın kısmı da
onlarca ülkeye ühraç edilmişti.
Ford, Koç'un alt borçlusu
Bu
arada Ford Otomotiv, Koç Holding'in geçtiğimiz hafta imzaladığı 770
milyon dolarlık kredinin 20 millon dolar artı 25 milyon euroluk kısmını
kullanacak. Koç Holding'in alt borçlusu durumuna gelen şirket,
ödemelerinin dolar kısmı için 1 yıl vade, euro bölümü içinse 3 yıl vade
ve her iki bölüm için 3 veya 6 ayda bir faiz ödeme opsiyonu, banka
masrafları hariç ABD doları için libor artı yüzde 2.5, euro için
euribor artı yüzde 4,50 yıllık faiz oranından borçlandı.
Kampanya sütunları
Renault:
Ocak ayında 2. el otomobil satışında tüketiciye reddetmesi zor bir
fırsat sunuyor. Renault sahibi olmak isteyenler 11 bin TL'ye 12 ay
vadeyle yüzde 0 faiz fırsatından yararlanıyor.
Saab: Son
yıllarda özellikle satış sonrası hizmetler ve yedek parça
bulunabilirliğine yatırım yapan Saab Türkiye, 2008 model Saab'larda 10
bin euroya varan indirim içeren kampanya başlattı. Buna göre, 1.9 litre
dizel motorlu, Vector ekipman seviyesinde ve sentronic şanzımana sahip
9-3 Sport Sedan modelin fiyatı 35.700 eurodan başlıyor.
Hyundai:
Ocak ayı boyunca tüm Hyundai modelleri için 12 bin liraya 12 ay için
yüzde 0.7 oranla kredi imkanı sağlanırken bu kampanyadan yararlanmak
istemeyenler içinse tüm araçlarda 950 TL indirim sunuluyor. Ayrıca
Tucson ve Santa Fe modellerinde Thule araç üstü taşıma aparatı ve kayak
taşıyıcı hediye olarak veriliyor.
Fiat: Fiat Binek ve Fiat
Ticari Araçlar, 31 Ocak tarihine kadar sürecek olan ve 2 bin 500 TL'yi
aşan nakit destek indirimi kampanyasıyla yeni bir otomobil sahibi
olmayı kolaylaştırıyor. Grande Punto 2 bin 250 TL'ye; Linea ve Doblo
Panaroma modellerinde 2 bin TL'ye varan nakit destek indiriminin
sunulduğu kampanyada Doblo Carioca'de indirim 2.500 TL'yi geçiyor.
Kampanyada
Fiorino 18.170, Doblo 19.200, Albea Sole 18.900 Grande Punto 24.500 ve
Linea 27 bin 250 TL'den başlayan nakit destek indirimle satılıyor.
Seat:
Bütün modellerinde yaptığı indirimleri, 1.250 TL takas desteği ya da
VDF ile işbirliği neticesinde yüzde 0'dan başlayan kredi seçeneklerini
sürdürüyor. Kampanya çerçevesinde, ek takas destekleri ile Ibiza 24.350
TL'den, Cordoba 25.650 TL'den, Leon 31.150 TL'den, Altea XL 36.150
TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sunuluyor.
6 ay geri
ödemeli 10.000YTL'lik kredi miktarına yüzde 0 faizin uygulandığı
kampanyada, 15.000.YTL'lik krediye 12 ay vadede yüzde 1.21 faiz,
20.000.YTL'ye de 18 ay vadede yüzde 1.54 faiz uygulanıyor.
Tata:Bu
ay Tata marka pick-up sahibi olmak isteyen tüketiciler, 4.100 TL'ye
varan indirimlerden faydalanabiliyor. 4x2 çift kabin klimalı Telcoline
20.490 TL, 4x4 çift kabin Telcoline 23.490 TL, 4x2 Xenon 25.990 TL, 4x4
Xenon 30.990 TL fiyatlarla müşterilerini bekliyor.
Tata, binek
araçlarını da 4.185 TL'ye varan indirimlerle satışa sunuyor. Tata binek
araçlar, 15.990 TL'den başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor.