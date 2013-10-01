Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı: Artık tapumuzu almayı bekliyoruz

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, “Bugün kadar tereddüt içindeydik. Ne olur olmaz diye tereddüt yaşıyorduk. Başbakanın açıklamalarından sonra, bu tereddüt kalktı. Artık tapumuzu almayı bekliyoruz” dedi.

T24’e, paketten çıkan manastır araziyle ilgili kararı değerlendiren Ergün, “Süryaniler bu ülkenin öç insanları ve çocuklarıdır. Başka yerlerden edip yerleşmediler. 6 bin 500 yıldan beri bu topraklardadır” dedi.

Manastırın bin 620 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatan Ergün, tapunun alınmasından sonra çok şeyin değişeceğini söyledi.

Süryaniler, topraklarına döner

Süryanilerin, 1980’lerden önce ve sonra göç ettiğini, 2 bin yılından itibaren de geri dönüşlerin başladığını söyleyen Kuryakus Ergün, İsveç’ten Avustralya’ya kadar dağıldıklarını anlattı.

Anadolu’nun kadim halkı Süryaniler memleketleri Mardin’den 1950’den itibaren kitlesel göçlerle ayrıldı. 50’lere kadar İstanbul’da 60-70 hane olan nüfus, bir anda 15 binlere indi. 2 binlerden itibaren geri dönüşler başladı.