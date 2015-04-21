Mor Çatı'ya 2014'te 832 kadın ve çocuk başvurdu

Mor Çatı’ya 2014 yılı içerisinde, erkek şiddetine maruz kalan 832 kadın ve çocuk başvurdu.

Kuruluşunun 25. yılını kutlamaya hazırlanan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 2014 faaliyet raporunu açıkladı. Kaos GL’de yer alan habere göre, 25 yılda 35 binden fazla kadın ve çocuğa dayanışma merkezinde sosyal, hukuki ve psikolojik destek, 379 kadına ve 453 çocuğa ise sığınak desteği veren Mor Çatı’nın 2014 raporunda öne çıkan veriler şöyle:

2014 Yılı Faaliyet Raporu sonuçlarına göre, Mor Çatı’ya 2014 yılı içerisinde, erkek şiddetine maruz kalan 832 kadın ve çocuk başvurdu. Telefonla, e-posta aracılığıyla ve yüz yüze olmak üzere, başvuruda bulunan kadınlarla toplam 2043 görüşme gerçekleştirildi. Başvuranların %60’ını 25-44 yaş aralığındaki kadınlar, % 15’ini 45 yaş üstü kadınlar, %6’sını ise 15 yaşından küçük çocuklar oluşturdu.

Başvuruların en yaygın maruz kaldığı şiddet biçiminin psikolojik şiddet (%44) olduğu görüldü. Kadınların medeni halleri ile şiddete maruz kalma oranları arasında doğrudan bir ilişki olduğu görüldü. Başvuran kadınların %84’ü en az bir kere evlenmiş iken %15’i evlenmemiş kadınlar.

Kadına yönelik şiddet ilişkin yaygın kanının aksine, kadınlar tanımadıkları erkeklerin değil sevdikleri ve güvendikleri erkeklerin şiddetine maruz kaldılar. Şiddet uygulayan erkeklerin %68’i eş, eski eş, partner ve eski partner.

Şiddet maruz kalan kadınların kendilerine şiddet uygulayan kişiler ile mücadele ettikleri kadar, gerekli desteği vermeyen kurum ve kişilere karşı da mücadele etmek zorunda kaldılar. Pek çok kadın, kurumlardan ve yetkili kişilerden ihtiyaç duyduğu destekleri alamadığı için şiddet yaşantısına geri dönmek zorunda kaldı ya da yoksulluk içinde yaşamaya mahkum oldu. Kurumların ve yetkili kişilerin, az sayıdaki kadından yana uygulaması ise, kötü uygulamaların aksine, kadınları, şiddet yaşantısından kurtulabilmeleri için adım atmaları için cesaretlendirdi.

Kadınların maruz kaldıkları şiddet biçimlerinin, şiddet ile mücadele yöntemlerinin ve Mor Çatı’nın verdiği desteklerin neler olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgilerin yanı sıra kadına yönelik şiddet alanında faaliyet gösteren kurum ve yetkili kişilerin uygulamalarının izlenmesini içeren 2014 Faaliyet Raporu’nun tam metnine şuradan erişebilirsiniz.