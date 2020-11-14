Mor Çatı: Sığınağa gitmek için yola çıkan kadın kayboldu, ŞÖNİM ve emniyet müdahale etmedi

T24 Haber Merkezi

Mor Çatı Vakfı sosyal medya üzerinden bir kadının sığınağa gitmek için kaldığı yerden çıktıktan sonra kaybolduğunu açıklayan bir paylaşım yaptı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun desteği ile kayıp kadını bulduklarını açıklayan vakıf, ihbar için gidilen karakolun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) nöbetçisinin olayla ilgilenmediğini belirtti.

Mor Çatı’nın tweetlerine göre dün akşam saatlerine doğru sığınağa gitmek için kaldığı yerden çıkan bir kadın kayboldu. Kaçırılma şüphesiyle Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran vakıf yetkilileri ihbarın kabul edilmediğini, konuyla alakalı tutanak tutulmadığını ve başka bir karakola yönlendirildiklerini ifade etti. Aynı karakoldaki ŞÖNİM nöbetçisinin da olayla bir şiddet olayı yaşanmadığı gerekçesiyle olayla ilgilenmediğini açıklayan Mor Çatı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu yardımıyla dört saat sonra kayıp kadına ulaşabildi.



