'Mor Beyin' mağduru memura FETÖ'den beraat

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ali Oktay E., \'mor beyin\' yazılımı mağduru olduğu gerekçesiyle beraat etti.

Erzurum Atatürk Ünivesitesi\'nde memur olan Ali Oktay E., üzerine kayıtlı sim kartta, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock çıkınca, 6 Temmuz 2017\'de tutuklandı. Meslekten ihraç edilen Ali Oktay E. hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkan Ali Oktay E., örgüt ile bağlantısının olmadığını söyledi. Örgüta ait sendikalara üye olmadığını, Bank Asya\'da hesabının bulunmadığını belirten Ali Oktay E., \"Gerek şahsım, gerekse çocuklarım, söz konusu örgütün ne bir dershanesine, ne de bir okuluna gitmemiştir. ByLock tespit edilen telefon numarasını 1999 yılından beri bizzat kendim kullanmaktayım. Ben böyle bir program indirmedim ve kullanmadım. Polis memurlarına adıma kayıtlı olan telefon numaralarına ait sim kartlarla birlikte cihazları da bizzat teslim ettim. Böyle bir programı kullanmış olsaydım, telefonları ve sim kartları teslim etmezdim. Kesinlikle FETÖ/PDY ile bir bağlantım bulunmamaktadır. 27 yıllık görevimden ihraç edilmem ve 5 aydır tutuklu olmam nedeniyle büyük mağduriyetler yaşamaktayız. Eşim ev hanımı, eğitimini devam ettiren 4 çocuğum var. Tüm bu hususların dikkate alınmasını ve celse itibariyle tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, Ali Oktay E.\'nin geçen 21 Kasım günü görülen ilk duruşmada tahliyesine karar verdi.

Dün görülen ikinci celsede, tutuksuz sanık Ali Okaty E. hazır bulundu. Mahkeme, \'mor beyin\' yazılımı mağduru olduğu tespit edilen Ali Oktay E.\'nin beraatini kararlaştırdı. Ali Oktay E., \"Mor beyin ortaya çıkmadan önce mahkemeniz tarafından tahliye kararı verildiği için teşekkür ediyorum\" diyerek sevinç gözyaşları döktü.