Mor 5 liralar yarın tedavülde

Merkez Bankası'nın hakim rengini mor olarak değiştirdiği yeni 5 liralık banknotlar yarın tedavüle çıkarılacak.



Merkez Bankası, 5 liralık banknotların hakim rengini mor olarak değiştirmişti. Yeni banknotlar yarın tedavüle çıkarılacak. Renk değişikliğiyle 5 ve 50 liranın renk benzerliği nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.



İmza değişikliği de olacak



Ayrıca Banka tarafından 1 Ocak 2009'da tedavüle çıkarılan ve halen tedavülde bulunan E-9 Emisyon Grubu 1. tertip Türk Lirası banknotlara kıyasla, II. tertip 200, 50 ve 5 liralık banknotlardaki imzalarda da değişikliğe gidilecek.

200 ve 5 liralık banknotlarda Başkan Erdem Başçı ile Başkan Yardımcısı Mehmet Yörükoğlu'nun, 50 liralık banknotlarda ise Başçı'nın yanı sıra Başkan Yardımcısı Turalay Kenç'in imzaları yer alacak.

Söz konusu banknotlar, imzalar ve 5 liralık banknottaki renk değişimi dışında, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonlarıyla genel nitelik ve görünümleri bakımından tedavüldeki banknotlarla aynı olacak. 1. ve 2. tertip banknotlar birlikte tedavülde bulunacak.

E-9 emisyon grubu 2. tertip banknotlar da yarın tedavüle verilecek.