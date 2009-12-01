Moore'dan Obama'ya: Yeni savaş Başkanı olma

T24- Bush yönetimine muhalifliği ile bilinen Amerikalı film yapımcısı Michael Moore, yeni Afganistan stratejisini açıklamaya hazırlanan ABD Başkanı Barack Obama'ya açık bir mektupla seslendi ve "yeni savaş başkanı" olmaması için çağrıda bulundu.

ABD'nin eski Başkanı George Bush'un yönetimine ve bu yönetimin savaş stratejilerine muhalifliğiyle bilinen Moore, Amerikan basınında yayımlanan mektubunda, asker çekmek yerine Afganistan'a daha fazla kuvvet göndermenin, Obama'nın "yeni savaş başkanı" olduğuna işaret edeceğini belirtti.

Mektubuna, "Sevgili Başkan Obama, gerçekten yeni savaş başkanı olmak istiyor musun? Eğer bu akşam asker çekmek yerine daha fazla asker gönderileceğini açıklarsan yeni savaş başkanısın demektir. Bu kadar açık ve basit. Bununla, yapabileceğinin en kötüsünü yapmış olacaksın. Milyonların seninle ilgili umutlarını ve hayallerini yok edeceksin" diyerek başlayan Moore, Obama'nın sadece bir açıklamayla, kampanyasının bel kemiğini oluşturan gençleri hayal kırıklığına uğratabileceği uyarısında bulundu.

Moore, Obama'nın takviye asker gönderileceğini açıklamasının, "tüm politikacıların aynı olduğu" düşüncesini doğrulayacağını ifade ederek, "Senin işin, generallerin sana söylediği her şeyi yapmak değil" dedi ve eski başkanlardan Harry Truman'ın, Çin'in işgal edilmesini tavsiye eden General MacArthur'u görevinden almasını örnek göstererek, Afganistan'a ek asker tavsiyesinde bulunan General Stanley McChrystal'ın işinden atılmasını istedi.

Generallerle ilgili sert ve küfürlü açıklamalara yer veren Moore, "Ordudaki çocuklarımızı seviyoruz. Ancak Vietnam'dan bu yana Westmoreland gibi generallerden ve BM'ye yalan söyleyen Colin Powell'dan nefret ediyoruz" ifadesini kullandı.

Moore, Afganistan'ın, "İmparatorlukların Mezarlığı" olarak bilindiğini belirterek, inanmaması halinde Obama'ya İngilizleri araması tavsiyesinde bulundu ve "Sana Cengiz Han'ın telefon numarasını da verirdim. Ama kaybettim. Gorbaçov'un numarası var. +41 22 789 1662. Eminim sana, yapmak olduğun tarihi hatayla ilgili önemli şeyler söyleyecektir" ifadelerine yer verdi.

Moore, mektubunu, "Yeter artık! Genç Amerikalıların ve Afgan sivillerin hayatı için, başkanlığın, beslediğimiz umut ve ulusun geleceği için, Allah rızası için dur artık. Bugün hala umudumuz var. Top artık sende. Bunu yapmak zorunda değilsin. Cesaretin simgesi olabilirsin. Halen annenin çocuğu olabilirsin" ifadeleriyle sonlandırdı.