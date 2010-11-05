-MOORE VE KUTCHER'DEN İNSAN TİCARETİ KURBANLARINA DESTEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.11.2010 - Amerika'lı oyuncu Demi Moore ve eşi aktör Ashton Kutcher, BM'de ''İnsan Ticareti Kurbanları İçin Oluşturulan BM Gönüllü Fonu'' girişimini başlattı. BM'nin Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi (UNODC) tarafından özellikle insan ticaretinin kadın ve çocuk kurbanları için oluşturulan Fonun bugün hayata geçirilmesi nedeniyle Moore ve Kutcher BM'de basın toplantısı düzenledi. UNODC'nın Başkanı Yury Fedotov toplantının başında yaptığı konuşmada, insan ticaretine karşı kurdukları ''Demi ve Ashton Vakfı-DNA Vakfı'' aracılığıyla güçlü bir mücadele veren Moore ve Kutcher'e teşekkür etti. Fedotov, insan ticaretinin dünyada yaşanan en kötü suçlardan biri olduğunu belirterek, insan ticaretinin milyonlarca insanın hayatını kararttığını, insan ticaretinin her ülkede görülebilen bir tehdit olduğunu söyledi. İnsan ticaretiyle savaşmada çabanın yanısıra ve mali desteğin de son derece gerekli olduğunu belirten Fedotov, UNODC tarafından oluşturulan ''İnsan Ticareti Kurbanları İçin BM Gönüllü Fonu''nun bu amaca hizmet edeceğini, Fon'un insan ticareti kurbanlarının kurtarılıp evlerine döndürülmesine, onlara sığınak sağlanmasına ve topluma yeniden kazandırılmasına odaklanacağını belirtti. Demi Moore da konuşmasında, insan ticaretinin çok büyük bir salgın ve 'modern kölelik' olduğunu vurgulayarak, kız çocuklarının ortalama olarak 13 yaşından itibaren insan ticaretinin kurbanları haline gelebildiklerini, ''küçük kız çocuklarının tecavüze uğramasından insan tacirlerinin büyük paralar kazandıklarını'' söyledi. Moore, her 100 insan ticareti kurbanınından sadece 1'inin kurtarabildiğini belirterek, bu sayının artması gerektiğini, kurtarılan insanların da rehabilitasyona ihtiyaçları olduğunu söyledi. Özgürlüğün insan hakkı olduğunu belirten Moore, ''kölelik bu özgürlüğe karşı en büyük tehdit'' diye konuştu. Ashton Kutcher de konuşmasında, BM'nin 62 yıl önce BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni imzaladığını hatırlatarak, bu bildiride köleliğin yasaklandığını, ancak bugün dünyada eskiye göre çok daha fazla köle olduğunu söyledi. Çocukların ve kadınların seks köleleri haline getirildiklerini ve Evrensel Bildirinin bu anlamda uygulanamadığını söyleyen Kutcher, hiçbir ülkenin bu 'karlı ticaretten' muaf olmadığını, o yüzden herkesin bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı. İnsan ticaretiyle mücadelenin dünyada ihmal edildiğini söyleyen Kutcher, dünyada herkesin özgür olmaya ve sevilmeye hakkı olduğunu belirtti. Ashton, ''bu kapsamda UNDOC tarafından oluşturulan Fonun insan ticaret kurbanlarına insani, yasal ve mali yardım ve destek vereceğini'' söyledi. Moore ve Ashton daha sonra BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve BM Genel Kurulu Başkanı Joseph Deiss'in de katıldıkları toplantıda soruları yanıtladı. Demi Moore bir soru üzerine, insan ticaretiyle mücadele etmeye ve bu amaçla bir vakıf kurma kararını, televizyonda gördükleri programlardan ve insan ticaretinin kurbanı olan küçük çocukların perişan halini gördükten sonra aldıklardını söyledi. Ashton ise, amaçlarının dünyada bu konuda farkındalık yaratmak, özellikle erkeklerin fuhuşa yönelmeleri durdurmak olduğunu belirterek, bu konuda özellikle erkeklerin anlayışlarını değiştirmeleri gerektiğini vurguladı. Ashton Kutcher, bu kapsamda internette twitter ve facebook gibi internet ağlarını kullanarak insanlara bu konuda bilgi verdiklerini söyledi.