-MOORE, ASSANGE İÇİN KEFALET ÖNERDİ LONDRA (A.A) - 14.12.2010 - Amerikalı film yapımcısı ve yönetmeni Michael Moore'un, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması için 20 bin dolar kefalet önerdiği bildirildi. Moore'un, "Daily Kos" adlı, genellikle Amerikan hükümetine muhalif haber ve görüşlerin yer aldığı internet sitesindeki konuya ilişkin makalesine, İngiliz Guardian gazetesi yer verdi. Michael Moore, Assange'ın kefaletle serbest bırakılması için 20 bin dolar önerdiğini belirterek şunları ifade etti: "Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatları, dün İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinde yargıca Assange'ın serbest bırakılması için 20 bin dolar kefalet önerdiğime ilişkin belgeyi sundu. Ayrıca internet sayfamın, Wikileaks'in devam edebilmesi için kullanılabileceğini öneriyorum. Irak Savaşına, bir yalana dayanarak girdik. Binlerce kişi öldü. 2002 yılında da bu savaş suçunu işleyen kişilerin Wikileaks'le uğraşmak zorunda olduklarını hayal edin, savaşa gidilmeyebilirdi." Moore, savaşı savunanların arkasına gizlendikleri gizli belgelerin şimdi Wikileaks tarafından açıklandığını, bu nedenle Wikileaks'in kurucusuna "saldırıda" bulunulduğunu savundu. Michael Moore'un yanı sıra, İngiliz sosyetesinin önde gelen isimlerinden Jemima Khan, gazeteci John Pilger, İngiliz film yönetmeni Ken Loach gibi kişiler de Assange'ın serbest bırakılması için kefil olduklarını açıklamıştı. Assange geçen hafta Londra'da gözaltına alınmıştı. İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi geçen haftaki duruşmada Assange'ın kefaletle serbest bırakılması talebini reddetmiş ve gözaltı durumunun devamına karar vermişti. Wikileaks'in kurucusu bugün tekrar mahkemeye çıkarılacak.