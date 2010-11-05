-MOODY'S: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU ARTABİLİR ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin mali temellerinin daha da iyileşmesi durumunda kredi notunun artabileceği işaretini verdi. Kuruluşun Türkiye'nin kredi notuna ilişkin görüş notunda, Türkiye'nin ülke notunun ''Ba2'' olarak değerlendirildiği, bu notun, kısa fakat derin resesyona karşın kamu finansmanın dayanıklılığının göstergesi olduğu belirtildi. Kamu mali gücününün hala düşük olarak değerlendirildiği, bunda hükümetin gelir artırma kapasitesindeki görece zayıflığın etkisi olduğu ifade eden notta, Türkiye'nin ekonomik, mali ve politik kırılganlıklara karşı direncinin son yıllarda gözle görülür derecede arttığı kaydedildi. Mali piyasaların dalgalı sermaye akışını ve ülke içindeki politik tartışmaları göğüslemesinin bunun kanıtı olduğuna işaret edildi. Notta, Türkiye'nin daha fazla faiz dışı fazla vermesi, döviz rezervlerini artırması, ayrıca dış şoklara dayanıklılığı artırmak için borç seviyesinin daha da düşürülmesi gerektiği kaydedildi. Notta, kamu açığı ve borç parametrelerinin anlamlı ve sürekli şekilde bozulmasının mevcut notu düşürme baskısına yol açabileceği belirtildi. Türkiye ekonomisine ilişkin son dönemlerdeki gelişmelerin de özetlendiği notta, 2009'daki resesyonun ardından Türkiye ekonomisinin ''V'' şekilli toparlanma yaşadığı ve Türkiye'nin şu anda OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduğu ifade edildi. Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5, gelecek yıl ise yüzde 5 büyüyeceğini öngörürken, enflasyonun da bu yıl yüzde 7,6, gelecek yıl ise yüzde 6,2 olacağını tahmin ediyor. Uluslararası kuruluşa göre, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı bu yıl için yüzde 4,1 ve gelecek yıl için yüzde 3,2 olacak. Kamu borçlarının GSYH'ya oranının ise bu yıl yüzde 43,4 ve 2011 yılında yüzde 42,4 olması bekleniyor. Moody's, cari açığın GSYH'ya oranının ise bu yıl yüzde 6,3 ve gelecek yıl ise yüzde 7 olacağını tahmin ediyor. Moody's geçen ay Türkiye'nin, ''Ba2'' olan kredi notuna ilişkin görünümünü ''durağan''dan, ''pozitif''e yükseltmiş, bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminlerini de yukarı yönlü revize etmişti.