Moody's'ten Türkiye'ye cari açık uyarısı

T24 -

Moody's, Türkiye için yayımladığı yıllık raporda, Türk hükümetinin son yıllarda bilanço tablosunun güçlenmesinin, ülkenin kredi notlarının şoklara karşı durma kabiliyetini iyileştirdiğine dikkat çekti.Kuruluş, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli güçlüğün, ülkeyi ödemeler dengesi şoklarına karşı kırılgan hale getiren cari işlemler açığı ve onun finansmanı olduğunu vurguladı.Bunun yanı sıra Türk hükümetinin finansal gücünü iyileştirmek konusunda ilerleme gösterdiğine işaret eden Moody's, Orta Vadeli Planda hükümetin cari işlemler dengesizliğini gidermek için kısa ve orta vadeli tedbirler açıkladığına vurgu yaptı.Moody's, kısa vadede ekonomide konjonktürel yavaşlamanın da etkisiyle cari işlemler dengesi üzerindeki baskının bir miktar azalmasını, Orta Vadeli Planla birlikte açıklanan vergi artırımlarının da cari işlemler açığının azaltılmasına bir miktar katkı yapmasını beklediklerini kaydetti.Türkiye'nin iç ve daha önemlisi dış dengesizliklerdeki büyümeyi tersine çevirecek mali ve parasal politikalar izlemesi halinde Türkiye'nin notunda muhtemel bir artırımın olabileceğini ifade eden Moody's, Türkiye'nin ödemeler dengesi şoklarına karşı direncini iyileştirecek döviz rezervleri gibi tamponlarını konsolide etmesi halinde de kredi notu için pozitif baskıların oluşabileceğini vurguladı.Bununla birlikte Moody's, Türkiye'nin dış ve iç dengesizliklerinin yüksek seyretmeye devam etmesinin, ülkenin ''Ba2'' olan kredi notu ve ''pozitif'' görünümü üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskının oluşturabileceğine de dikkat çekti.