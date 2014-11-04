T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Moody's'ten Türkiye'ye 'kredi notu' uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye ile ilgili açıklama geldi

04 Kasım 2014 14:20

Moody's, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının kredi notunun banka ve şirket kredi profilleri üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Moody’s’in raporunda, “Türkiye’nin dış sermaye akışında dalgalanmalara maruz kalmasında son dönemde artan jeopolitik riskler, devam edem ülke içi siyasi belirsizlikler, ABD Merkez Bankası’nın gelecek yıla kadar yükseltmeyi planladığı kısa vadeli faiz artışı beklentisinden dolayı azalan likiditenin etkisi oldu. Moody’s’e göre, bu sıkıntılar Türkiye’nin kredi notu, bankalarının ve şirketlerinin kredi görünümlerine baskı yapıyor” denildi.

 

'Maliyet artacak'

Kredi kurumu aynı zamanda yabancı sermaye akışlarının maliyetlerinin ülkenin dış finansman ihtiyaçlarının 2014-2015 GSYH’sinin yüzde 25’ine denk geldiği bir zamanda artmasını beklediğini de ifade etti.

 

'Zayıf büyüme görünümü baskı yapıyor'

Moody's'in açıklamasında, "2010-2013 dönemindekinden daha zayıf bir büyüme görünümü Türkiye'nin kredi notu üzerinde tehdit yaratıyor" ifadesine yer verildi.

 

'Kamu finansmanı destekliyor ama...'

Açıklamanın devamında, "Kamu finansmanı kredi notunun güçlü bir yanı olsa da not, ekonomik büyümedeki yavaşlama ve kırılgan yatırımcı güveninden olumsuz etkilenebilir" denildi.

 

ETİKETLER

moodysakpak partibankalarkreditehditbaskıaçıklamakredi notudüşük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24