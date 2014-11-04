Moody's'ten Türkiye'ye 'kredi notu' uyarısı

Moody's, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının kredi notunun banka ve şirket kredi profilleri üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Moody’s’in raporunda, “Türkiye’nin dış sermaye akışında dalgalanmalara maruz kalmasında son dönemde artan jeopolitik riskler, devam edem ülke içi siyasi belirsizlikler, ABD Merkez Bankası’nın gelecek yıla kadar yükseltmeyi planladığı kısa vadeli faiz artışı beklentisinden dolayı azalan likiditenin etkisi oldu. Moody’s’e göre, bu sıkıntılar Türkiye’nin kredi notu, bankalarının ve şirketlerinin kredi görünümlerine baskı yapıyor” denildi.

'Maliyet artacak'





Kredi kurumu aynı zamanda yabancı sermaye akışlarının maliyetlerinin ülkenin dış finansman ihtiyaçlarının 2014-2015 GSYH’sinin yüzde 25’ine denk geldiği bir zamanda artmasını beklediğini de ifade etti.

'Zayıf büyüme görünümü baskı yapıyor'





Moody's'in açıklamasında, "2010-2013 dönemindekinden daha zayıf bir büyüme görünümü Türkiye'nin kredi notu üzerinde tehdit yaratıyor" ifadesine yer verildi.

'Kamu finansmanı destekliyor ama...'





Açıklamanın devamında, "Kamu finansmanı kredi notunun güçlü bir yanı olsa da not, ekonomik büyümedeki yavaşlama ve kırılgan yatırımcı güveninden olumsuz etkilenebilir" denildi.