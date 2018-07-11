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Dünya

Moody's'ten Türkiye'nin yeni kabinesi hakkında açıklama

"Yeni hükümetin politika platformunu ortaya çıktıkça izleyeceğiz"

11 Temmuz 2018 14:44

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin yeni kabinesi ile ilgili, "Yeni hükümetin politika platformunu ortaya çıktıkça izleyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Moody’s,  Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesinin odak noktasında kişilerin değil uygulanacak ekonomi politikalarının olduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Moody’s’in haziran ayında duyurulan Türkiye’nin reytingine ilişkin yaptığı değerlendirmenin odağı kişiler değil, gelen hükümetin toplamda sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politikaları uygulama ve kamunun mali gücünü koruma kapasitesidir” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Bu tür politikalar, ekonomideki güveni iyileştirmek ve Türkiye’nin geniş cari açığının zorunlu finansmanını sağlayabilme becerisini güvenceye almak ve dış geri ödeme gerekliliklerini karşılamak konusunda kilit rol oynayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Önümüzdeki dönemde politika eylemlerinin takip edileceğine işaret eden Moody’s’in açıklamasında, “Bu nedenle yeni hükümetin politika platformunu ortaya çıktıkça izleyeceğiz” ifadesine yer verildi.

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