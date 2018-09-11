Moody's'ten Türkiye ve Arjantin uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Arjantin ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin kredi durumunun kaygı verici olduğunu açıkladı.

Moody's'in açıklamasına göre, özellikle Arjantin ve Türkiye'deki şirketler yükselen kredi maliyetlerinden ötürü hassas bir dönemden geçiyor. Kuruluş, Çin'in de zor bir dönemden geçtiğine ancak yeterli rezervinin olduğuna dikkat çekti.

ABD'de merkez bankası Fed'in faizleri yükseltme politikası izlemesi, Amerikan Doları'nı güçlendirmiş ve gelişmekte olan ülkelerin piyasalarından kaçan sıcak paranın ABD'ye çekilmesine neden olmuştu.

Türk Lirası yıl başından bu yana Dolar karşısında yüzde 40 dolayında değer kaybederken, Arjantin Pesosu'ndaki değer kaybı yüzde 50'ye ulaştı. Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvuran Arjantin, 50 milyar dolar tutarında kredi talep etti. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Türkiye'nin IMF'ye başvurma planı olmadığını açıklamıştı.

rtr,DW/BÖ,DÇÜ

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