T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Moody's'ten Türkiye açıklaması

Moody's, değerlendirme için yeni hükümetin izleyeceği politikalara odaklanacağını açıkladı

26 Haziran 2018 22:59

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency'nin ardından Moody's'ten de Türkiye açıklaması geldi. Moody's, değerlendirme için yeni hükümetin izleyeceği politikalara odaklanacağını ifade etti.

Moody's tarafından yayınlanan açıklamada, "Haziran ayında açıklanan Türkiye'nin kredi gözden geçirmesi kurulacak hükümetin sürdürülebilir büyüme ve devletin mali gücünü koruyacak politikaları uygulama kapasitesi ve niyetine odaklanacak" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Ekonomiye güvenin tekrar sağlanması ve Türkiye'nin yüksek cari açığı ile dış borç ödeme gereksinimlerini karşılayacak yeterli kaynağı bulma becerisine güvenin daha da artması için bu politikalar kilit önemde" denildi.

ETİKETLER

moodyskrediekonomierdoğan24 haziranseçim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24