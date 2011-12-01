-Moody's'ten not açıklaması İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin iç ve dış dengesizliklerdeki büyümeyi tersine çevirecek mali politikalar ve para politikalarını izlemesi durumunda kredi notunun iyileştirilebileceğini bildirdi. Moody's'in yıllık Türkiye Raporunda, Türkiye'nin önündeki en büyük güçlüğün cari açık ve onun finanse edilmesi olduğu belirtildi. Raporda, Türkiye'nin Ba2 olan pozitif not görünümünün Türkiye'nin küresel krize direncini gösterdiği de kaydedildi. Türkiye'de bilanço tablosunun son yıllarda güçlenmesinin hükümetin ekonomik şoklara karşı koyma kabiliyetini geliştirdiği de ifade edildi.