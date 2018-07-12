Moody's'ten Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için uyarı

T24

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) etkinliği ve bağımsızlığına yönelik müdahalelerin Türkiye'nin kredi notu için negatif olacağı uyarısında bulundu.

TCMB'nin yönetimine ilişkin yapılan değişikliklerin bankanın para politikasını sıkılaştırma azminin önümüzdeki aylarda zayıflayabileceğine işaret ettiği değerlendirmesinde bulunan Moody's, "Merkez Bankası'nın Türkiye ekonomisi ve finansal sisteminde büyüyen dengesizlikleri düzeltmedeki rolünün önemi dikkate alındığında bankanın etkinliğine yönelik artan zorluk ve sıkıntılar kredi notuna açık bir şekilde negatif etki yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Merkez Bankası'na müdahale algısı, yatırımcıların endişelerini artırır"

Moody's TCMB'nin ve diğer kamu kurumlarının bağımsızlıklarına yönelik girişimlere dair herhangi bir algı oluşmasının, yatırımcıların endişelerinin artmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Moody's ayrıca, yeni hükümetin hangi ekonomi politikalarını izleyeceğinin şu anda net olmadığını da vurguladı.Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin ederek göreve başlamış ve aynı gün damadı da olan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirmişti. Uzun süredir Türkiye ekonomisine yön veren bakanlardan Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer almaması da dikkat çeken bir ayrıntı olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyi açıkladığı Pazartesi akşamı piyasalar yeni kabineye sert tepki vermiş, kararın açıklandığı saatte Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda ilk bir buçuk saatte Türk lirası yüzde 3'ten fazla değer kaybetmişti.

Belirsizlik Türk Lirası için satış baskısı yaratırken, bu trendin çarşamba gecesi Asya piyasalarında da devam etmesiyle dolar/TL tarihinin en yüksek seviyesini gördü ve 4,97'ye kadar çıktı. Kur, Bakan Albayrak'ın Merkez Bankası’nın yeni dönemde hiç olmadığı kadar ‘etkin’ olacağı ve enflasyonun tek haneye düşürüleceği yönündeki açıklamalarının ardından 4.80’in altına geriledi.

TIKLAYIN - Bakan Albayrak “Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası” dedi; dolar/TL 4.80'in altına geriledi

Piyasaların özellikle Erdoğan'ın damadı da olan Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdiği belirtiliyor.