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Ekonomi

Moody's'ten enflasyon uyarısı

Moody's'ten yapılan açıklamada, bazı ülkelerde enflasyonun Merkez Bankası hedefleri veya tahmin aralıklarını aşan seviyelere yükseldiği ifade edildi

20 Mayıs 2014 13:11

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ve Rusya'da görülen yüksek enflasyonun, devlet ve şirket tahvillerinin kredi notu üzerinde olumsuz etki yarattığını bildirdi.
    
Türkiye'nin büyümesinin Rusya'dan hızlı olduğu aktarılan raporda, Türkiye'de enflasyonun bu yılın ikinci yarısında da yüksek kalmasının beklendiği ifade edildi.

Enflasyonun büyümeyi yavaşlatarak daha sıkı para politikası riskine neden olduğu belirtilen raporda, bu durumun ülke ve şirket tahvillerin kredi notu üzerinde olumsuz etki oluşturduğu kaydedildi.

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