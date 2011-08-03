-MOODY'S'TAN CARİ AÇIK UYARISI LONDRA (A.A) - 03.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin seçim sonrası politikalarının kredi notunun seyrini belirleyeceğini bildirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada, büyüyen iç ve dış dengesizliklerin, eğer kontrol edilmezse, Türkiye'nin kredi notu üzerinde ters bir etki yaratmaya başlayacağı iddia edildi. Açıklamada, Türkiye'nin ekonomik ve mali temellerinin dayanaklılığının, küresel ekonomik kriz sırasında ülkenin ''Ba2'' olan kredi notunun görünümünü olumlu yönde desteklediğini, iç ve dış dengesizlikler konusunda düzeltici çalışmaların olmamasının olumlu kredi notunu durdurabileceği belirtildi. Türkiye ekonomisinin güçlü büyümesinin, mali pozisyonunun toparlanmasına katkıda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, aynı zamanda, iç ve dış dengesizliklerin büyüdüğü öne sürüldü. Hükümetin açığı daha dalgalı sermaye kaynakları kullanarak finanse ettiği için Türkiye'nin cari işlemler açığının önemli bir konu olduğu bildirilen açıklamada, ekonominin bu nedenle ani şoklara veya yatırımcı güvenindeki değişimlere karşı kırılgan olduğu iddia edildi. Türkiye'de seçimler sonrası politik ortamın görece daha dinamik olmasını beklediklerini ifade eden kuruluş, mali ve parasal politikanın yönünün, gelecek 12 ayda kredi notunun seyri konusunda önemli olabileceğini kaydetti. Açıklamada, cari işlemler açığının azaltılması da dahil olmak üzere son zamanlarda iç ve dış dengesizliklerdeki büyümeyi tersine çevirecek mali ve para politikası duruşuyla Türkiye'nin mali temellerinin daha sağlamlaştırılması durumunda, ülkenin kredi notunun iyileştirilebileceğine dikkat çekildi. Türkiye'nin en acil sorununun, iç talebin daraltılmasıyla dış şoklara dayanıklılığının artırılması olduğu öne sürülen açıklamada, bunun da daha fazla faiz dışı fazla yaratacağını ve borç seviyesini düşüreceği bildirildi. Aynı zamanda, ek önlemlerin dış dengesizliklerin daraltılmasını ve döviz rezervlerinin artırılmasını içerebileceği kaydedilen açıklamada, büyük cari işlemler açığı, artan enflasyonist baskılar ve güçlü kredi büyümesi gibi kırılganlıkların artmaya devam etmesi ve dış desteğin azalması veya aynı kalması durumunda, Türkiye'nin dayanıklılığının zarar görebileceği, bunun da kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskıya neden olabileceği öne sürüldü.