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Ekonomi

'Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasını bekledim'

Tim Ash, "Bir merkez bankası ne kadar bağımsız olabilir ki? Hükümetler bu kadar yoğun bir şekilde krizle mücadele ederken merkez bankaları bağımsız olamaz" dedi

18 Şubat 2013 13:28

Standard Bank Araştırma Müdürü Tim Ash, Türkiye için Fitch'ten sonra Moody's'ten de not artırımı beklediğini ancak bu konuda yanıldığını söyledi.
 
Standard Bank Araştırma Müdürü Tim Ash, CNBC-e'nin sorularını yanıtladı.

Merkez bankalarının politikalarını değerlendiren Ash, bağımsızlık tartışmalarına değindi.

Ash, "Bir merkez bankası ne kadar bağımsız olabilir ki? Hükümetler bu kadar yoğun bir şekilde krizle mücadele ederken merkez bankaları bağımsız olamaz" dedi.

Merkez Bankası'nın ekonomistlere yapacağı sunum için Türkiye'de bulunan Ash, yarınki PPK toplantısından radikal bir politika değişikliği beklemediğini ifade etti.

Ash, şu an cari açıkta değil ama fonlama kanallarında sorun olduğunu söyledi.


'Bu yıl zor olur ama Türkiye yüzde 5 büyür'


Avrupa'nın sorunları çözülmediği için Türkiye'nin önünde zor bir yıl olduğunu söyleyen Ash, yine de diğer ülkelere göre Türkiye'nin daha iyi bir sıçrama gerçekleştireceğini belirtti.

Ash bu yıl için Türkiye'nin büyüme oranını yüzde 5 olarak beklediğini ifade etti.

Ash, kurumunun geçen hafta yayınladığı raporda, Türkiye için ejderha büyümesi beklediklerini hatırlattı.


'Moody's'in not artıracağını düşünmüştüm ama yanıldım'


Ash, Fitch'ten sonra Moody's'ten de not artırımı beklediğini ancak bu konuda yanıldığını söyledi. Ash Moody's'in not artırımı için somut sonuçlar görmek istediğini de ifade etti.

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