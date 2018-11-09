"Moody's'in tahmini gerçekleşmeyecek, Türkiye'nin ekonomisi istikrara kavuştu"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’in Türkiye'nin gelecek çeyrek dönemde hızlı daralma yaşayacağını belirttiği raporunu yorumlayan Rus uzmanlar, Türkiye’nin ekonomisinin gösterilmek istendiği kadar aciz durumda olmadığını ve en kötü dönemi geride bıraktığını belirtti.

Sputnik'e konuşan Rus ekonomi uzmanları, Moody's'in ilk görünüşte karamsar gibi görünen tahmininin üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, yaptığı açıklamada kredi derecelendirme kuruluşunun öngörülerinin oldukça taraflı olarak yapıldığını ifade etti.

Fitin, "Türkiye'nin ekonomisi, Moody's'in göstermeye çalıştığı kadar aciz durumda değil. Lira istikrara kavuştu, yapım aşamasında olan projeler devam ediyor. Piyasalardaki seyir sakin, halksa ne döviz piyasasının, ne de ekonominin durumundan endişeli" diye konuştu.

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