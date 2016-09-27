Moody's'in kararına rağmen Hazine ihalelerine güçlü talep geldi

Türkiye'nin kredi notunu 'yatırım yapılabilir' seviyesinden 'durağan' seviyesine düşüren Moody’s’in cuma geceki kararının ardından Hazine Müsteşarlığı dün 3 borçlanma ihalesi düzenledi. Moody's'in kararının ardından dolarda yükseliş, borsada düşüş gözlenmesine rağmen Hazine'nin ihalelerinde rekabetçi olmayan teklifler dahil toplam satış kamu hariç 5 milyar 891 milyon lira oldu. 3 ihaleye rekabetçi olmayan teklifler dahil 19 milyar 554 milyon lira talep geldi. Yani talepler ihale miktarının 4 katına çıktı.

Hazine ihalelerinde borçlanma senetlerinin faizleri de oldukça önemliydi. Öyle ki dün piyasalar açıldığında 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 10.01’e çıkmıştı, bu ihalelerde ortaya çıkan faiz oranları gösterge tahvil faizini de etkileyecekti. Hürriyet'ten Şebnem Turhan'ın haberine göre, üç ihalede de faizler beklentilerin altında tek hanede kaldı, bu haber sonrası uzun vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 9.80’e, kısa vadeli gösterge tahvil faizi de yüzde 8.95’e indi.

İki yılın en güçlü talebi

Hazine’nin eylül borçlanma programı içinde gerçekleştirdiği gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracında bileşik faiz yüzde 8.98, gösterge 10 yıllık tahvilde yüzde 9.94, TÜFE’ye endeksli dokuz yıllık tahvilde reel faiz ise yüzde 2.55 ile beklentilerin altında kaldı.

Talep ise iki yılın en yüksek seviyesine yakın geldi. Hazine 11 Temmuz 2018 itfalı 6 ayda bir yüzde 4.35 kupon ödemeli sabit kuponlu gösterge tahvili, 14 Ocak 2026 itfalı 6 ayda bir yüzde 1.35 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli tahvili ve 11 Şubat 2026 itfalı 6 ayda bir yüzde 5.30 kupon ödemeli gösterge tahvili yeniden ihraç etti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Twttier’dan, “Kredi notundaki düşüşe rağmen Hazine ihalelerine güçlü talep geldi ve faizler beklentilerden düşük” dedi.