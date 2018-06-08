"Moody's'in kararı gayri ahlakidir"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 17 bankanın notunu düşürlemesine ilişkin "TCMB'nin faiz artırımı ile aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir" dedi.

BDDK Mehmet Ali Akben, "Bankacılık sistemimiz güçlü sermaye, yüksek aktif kalitesi ve uluslararası normlara tam uyum içerisinde yoluna devam ediyor" dedi.

Akben, "Moody's'in kararının TCMB'nin faiz artırımı ile aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir" diye konuştu.