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"Moody's'in kararı gayri ahlakidir"

BDDK Mehmet Ali Akben: Moody's'in kararının TCMB'nin faiz artırımı ile aynı gün akşamı yapılması manidar

08 Haziran 2018 16:27

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu  Moody's'in 17 bankanın notunu düşürlemesine ilişkin "TCMB'nin faiz artırımı ile aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir" dedi.

BDDK Mehmet Ali Akben, "Bankacılık sistemimiz güçlü sermaye, yüksek aktif kalitesi ve uluslararası normlara tam uyum içerisinde yoluna devam ediyor" dedi.

Akben, "Moody's'in kararının TCMB'nin faiz artırımı ile aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir" diye konuştu.

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