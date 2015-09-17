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Ekonomi

Moody's'den Türkiye'ye FED uyarısı

Moody's, olası faiz artırımı sonucu, riskli ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu belirtti

17 Eylül 2015 19:12

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayımladığı son raporda, ABD Merkez Bankası'nın (FED) olası faiz artırımının gelişen ülkeler için volatilite (oynaklık) anlamına geleceğini, Türkiye'nin de en riskli ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Reuters’in haberine göre; Moody's, FED'in faizlerde yapacağı olası artışın ABD ekonomisindeki toparlanmanın gücünü göstereceğini ancak gelişmekte olan ülkeler için volatilite anlamına geleceğini belirtti.  

Moody's tarafından açıklana raporda, şu noktalara dikkat çekildi:  

• Eğer Fed kısa vadeli faizleri 25 baz puan artırırsa, Moody's gelişmiş ülkelerin faizleri ve kurlarında önemli bir etki beklemiyor

• En fazla risk altında olan ülkeler Brezilya, Rusya, Türkiye ve belli bir oranda Güney Afrika.

• Fed faiz artırımının ABD ekonomisine etkisi artırımın sadece 25 baz puan olması ve diğer artırımların kademeli gelecek olması nedeniyle çok az olacak.

• ABD faiz artırımının gelişmekte olan ülkelere etkisi ülkeye göre değişecek. Bazı ülkelerin para birimlerinde faizlerin artacağı beklentisiyle hali hazırda büyük değer kayıpları oldu. Para birimlerindeki değer kaybı ihracat açısından olumlu olabilir ancak finans piyasalarında dalgalanmaya neden olarak büyümeyi olumsuz etkileyebilir.

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