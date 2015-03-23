Moody's'den Türk firmalarına borç uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, doların değer kazanması nedeniyle Türk şirketlerinin dış borçlarını ödemelerinin daha zorlaştığını açıkladı. Moody's, "Türkiye ve Şili gibi yüksek tutarlı dış borç ödemeleri bulunan ülkelerde para birimlerinin göstediği belirgin değer kaybı şirketlerin dış borçlarını ödemelerini daha maliyetli hale getirmektedir" açıklamasında bulundu.

Doların değer artışının dış finansman ihtiyacı yüksek olan ülkelere etkisini değerlendiren ve bugün yayımlanan raporda, "Malezya, Türkiye ve Şili gibi yüksek tutarlı dış borç ödemeleri bulunan ülkelerde para birimlerinin göstediği belirgin değer kaybı şirketlerin dış borçlarını ödemelerini daha maliyetli hale getirmektedir. Ayrıca yabancı kreditörlerin yerel para cinsi dış borcu yeniden finanse etme isteği azalabilir" denildi.

‘Baskı oluşturuyor’

Raporda ayrıca Türkiye ve Güney Afrika gibi cari açığı yüksek olan ülkelerin "açıklarını finanse etmekte biraz daha zorlukla karşı karşıya kalabilecekleri" ifade edilerek bu ülkelerin dış baskılar karşısında kırılgan durumda oldukları da belirtildi.Doların değer kazanması nedeniyle bazı ülkelerin para birimlerindeki değer kaybettiği ve döviz rezervlerinin azaldığına dikkat çekilen raporda, "Bu baskılar sermaye çıkışlarına veya sermaye girişlerinin belirgin şekilde azalmasına yol açarsa dış finansman gereksinimi yüksek ülkeler üzerinde baskı oluşuyor" denildi.

Yüzde 10 değer kaybetti

TL yılbaşından bugüne dolar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Türkiye'yi Baa3 kredi notu ve negatif görünüm ile derecelendiren Moody's, değerlendirme takvimine göre Türkiye'nin notuna dair ilk değerlendirmesini 10 Nisan'da yayımlayabilecek.