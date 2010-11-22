-MOODY'S'DEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE İYİ NOT LONDRA (A.A) - 22.11.2010 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankacılık sektörünün görünümünü ''durağan/negatif''den ''durağan''a çevirdi. Kuruluş, görünümdeki olumlu yükselişe neden olarak, Türk bankacılık sisteminin, sermaye, likidite pozisyonu ve aktif kalitesindeki iyileşmeyi gösterdi. Moody's, Türk bankacılık sisteminin görünümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, görünümün değiştirilmesinde, ekonomik toparlanma ve pozitif ekonomik büyüme beklentisinin de belirleyici olduğunu vurguladı.