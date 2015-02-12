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Ekonomi

Moody's'den Merkez Bankası uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in analisti, Türkiye ekonomisinin dış krediye bağlılığının devam edeceğini söyledi

12 Şubat 2015 20:13

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in analisti Alpona Banerji, hükümetin Merkez Bankası'nın politikaları üzerindeki kararlarının, Merkez Bankası bağımsız olmasına imkân tanımadığını söyledi. 

Alpona Banerji, Bloomberg News'e verdiği röportajda Türkiye'de kurumların siyasallaşmasının yatırımcı duyarlılığını etkilediğini, ancak Türkiye'nin yüksek seviyelerdeki cari açığını finanse etmesi için yatırımcı duyarlılığına olan bağımlılığının devam ettiğini söyledi.  

Banerji, Türkiye'de yatırım ortamını zayıflatabilecek önemli değişikliklerin hem kredi notunu hem de uzun vadeli büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti. 

Kurum değerlendirmelerinin politikaların öngörülebilirliği konusunda kararların verilmesinde etkili olduğunu söyleyen Banerji, "Hükümetin merkez bankasının politikaları üzerindeki kararları, Merkez Bankası'nın politikalarını belirlerken bağımsız olmasına imkan tanımıyor. Ancak bu Türkiye için yeni bir şey de değil ve ülkenin Baa3 notunun değerlendirmesinde bu da dahil " diye konuştu.

Banerji, Türkiye'nin dış kırılganlığına dikkat çekerek, "Cari açık yeniden dengelenmiş olması ve petrol fiyatlarına bağlı olarak daha fazla düşüş beklense de, ekonominin dış krediye bağlılığı devam edecektir" dedi. 

Moody's analisti Banerji, Türk lirasındaki oynaklığın Türk ekonomisinin kendisini finanse etme şekli ve düzeyi üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu vurguladı. 

Olumsuz değerlendirmelerin yanısıra Banerji, Türkiye'nin bankacılık sektörünün ülke için bir sorun teşkil etmediğini, altyapı yatırımlarındaki muhtemel borçların da orta düzeyli olduğunu belirtti. 

 

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