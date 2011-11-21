-Moody's'den Fransa'ya kredi notu uyarısı PARİS (A.A) - 21.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, borçlanma faizlerinde son dönemdeki yükselişin, Fransa'nın kredi notunu olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Moody's'in üst düzey kredi değerlendirme yetkilisi Alexander Kockerbeck yaptığı açıklamada, ''Uzun dönemde borçlanma maliyetlerindeki artışın sürmesinin, kötüleşen büyüme görünümünde Fransız hükümetinin yüz yüze olduğu mali güçlükleri artırabileceğini, bunun da kredi notunu olumsuz etkileyeceğini'' belirtti. Kredi notunun olumsuz olmasının, Fransa'nın halen ''Aaa'' olan kredi notunun düşebileceği anlamına geldiğini belirten Moody's, 2012'de yüzde 1 büyümenin beklendiği ülkede, borçlanma faizlerinin artmasının, borçların azaltılması hedefine ulaşmayı daha da zorlaştıracağına dikkat çekti. Hükümetin borçları azaltma hedefine rağmen, zayıf büyüme görünümü ve Avrupa'daki borç krizi gibi bazı önemli risk unsurlarının Fransa'nın kontrolü dışında olduğu vurgulandı. Avrupa'daki önlemlerin banka karlarını ve ekonomiyi finanse etme kapasitesini etkileyebileceği de ifade edildi. Bu arada Moody's'in açıklamasından sonra Avrupa borsalarındaki kayıplar arttı.