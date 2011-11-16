-Moody's'den düzenlemeye eleştiri FRANKFURT (A.A) - 16.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Komisyonu'nun sektöre ilişkin yapmayı planladığı düzenlemeyi ''verimlilik karşıtı'' olarak değerlendirdi. Moody's Yöneticisi Michel Madelain, yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun kredi derecelendirme kuruluşlarına ilişkin önerilerinin, yatırımcı güvenini güçlendirme ve piyasaları istikrara kavuşturma hedefine karşı olduğunu savundu. Madelain, söz konusu düzenlemenin piyasalardaki oynaklığı artıracağı uyarısında bulunarak, kredi kuruluşlarının bağımsızlığına da zarar verebileceğine dikkati çekti. Moody's, Standard and Poor's (S&P) ve Fitch, sektörün yüzde 90'ını kontrol ediyor.