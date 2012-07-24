Moody's'den Almanya'ya kredi notunu negatife aldı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Euro Bölgesi'nin ekonomisi en iyi ülkeleri Almanya, Hollanda ve Lüksemburg'un kredibilite beklentisini 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi.

Moody's'in değerlendirmesi Almanya'nın AAA olan kredi notunun düşürüleceği anlamına gelmese de bir uyarı niteliği taşıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's açıklamasında, Almanya, Hollanda ve Lüksemburg’un kredi notlarının izlemeye alınmasına gerekçe olarak Euro Bölgesi'nde borç krizi nedeniyle yaşanan belirsizliği gösterdi. New York merkezli kuruluşun uzmanları AAA ile en yüksek kredi notuna sahip olan bu üç ülkenin de bu nedenle tehdit atında bulunduğuna dikkat çekti.

Açıklamada Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılması ihtimaline vurgu yapılırken, aksi halde yani Yunanistan'ın Euro Bölgesi’nde kalması durumundaysa İtalya ve İspanya'nın daha fazla maddi yardıma ihtiyaç duyacağı kaydedildi. Moody’s bunun da Euro Bölgesi'ndeki ekonomisi güçlü ülkelerin omzuma büyük bir yük getireceğini belirtti.

‘Moody's'in kendi görüşü’

Kredi derecelendirme kuruluşu, mercek altına aldığı dördüncü ülke Finlandiya'nın kredi notunuysa küçük ve iç piyasaya odaklı bir bankacılık sistemi olduğu gerekçesiyle 'durağan'da bıraktı.

Almanya Federal Maliye Bakanlığı Moody's'in açıklamasına yanıt vermekte gecikmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Almanya'nın Euro Bölgesi'nin "istikrar çıpası" olarak kalmaya devam edeceği kaydedildi. Moody's’in değerlendirmesinin kısa vadeli riskleri ön plana çıkardığı, buna karşılık uzun vadeli durumun göz önünde bulundurulmadığı dile getirildi. Maliye Bakanlığı değerlendirmeyi "Moody's'in kendi görüşü" olarak niteledi. (Deutsche Welle Türkçe)