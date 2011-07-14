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Ekonomi

Moody's Yunanistan'ın notunu 3 basamak düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu 3 basamak birden düşürdü.

14 Temmuz 2011 03:00

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu 3 basamak birden düşürdü. 


Kuruluştan yapılan açıklamada, ''B+'' olan uzun vadeli kredi notunun 3 basamak düşürülerek ''CCC'' olarak belirlendiği, kredi notunun görünümünün ise ''negatif'' olduğu bildirildi.  Böylece, Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu ''temerrüdün'' biraz üzerinde belirlemiş oldu. 


Fitch açıklamasında bugünkü kredi notunun, yeni, kapsamlı ve güvenilir AB/IMF programının yokluğunun yansıması olduğu belirtilerek, gelecekte özel sektörün katkısıyla ilgili belirsizliğin artmasının yanı sıra Yunanistan'ın makroekonomik görünümünün zayıfladığına da dikkat çekildi.  Açıklamada, Fitch'in ''CCC'' kredi notunun önemli bir kredi riskini içerdiği ve ''temerrüdün'' ciddi bir olasılık olduğu kaydedildi. 


Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, benzer şekilde Yunanistan'ın kredi notunu 13 Haziran'da ''B''den ''CCC'' seviyesine indirmişti. Moody's'in not düzenlemesi de aynı paralelde olmuştu. 


Halihazırda AB/IMF'nin 110 milyar avroluk yardımını alan Yunanistan için ikinci bir yardım paketinin gerekebileceği konuşuluyor. Ancak bu yardım paketinin büyüklüğü ve özel sektörün katkısının hangi yolla olacağına ilişkin belirsizlikler sürüyor. 


Kredi derecelendirme kuruluşları, Yunanistan'ın borçları için gönüllü bir yeniden yapılandırmayı da temerrüdün bir şekli olarak algılayabilecekleri uyarısında bulunuyor.

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