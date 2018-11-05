Moody's, vergi indirimiyle ilgili uyardı: Türk Lirası üzerindeki baskıyı alevlendirme riski var!

T24

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın perşembe günü açıkladığı vergi indirimleriyle ilgili uyarıda bulundu. Vergi indiriminin geçici olarak tüketimi artıracağını hatırlatan Moody's'in 'Kredi Görünümü' raporunda, "Ama kredi değerlendirmesi üzerinde negatif ve lira baskısını alevlendirme riski var" dendi.

Mali teşviklerin gevşek bir mali duruş potansiyeline işaret ettiğini ve bu duruşun ‘er ya da geç’ Türkiye’nin mali gücünü kademeli olarak erezyona uğratacağının kaydedildiği değerlendirmede şu ifadelere de yer verildi:

“İç talebi canlandırmak Türkiye’nin makroekonomik yeniden dengelenmesini yavaşlatabilir. Vergi indirimleri Türk Lirası kurunda aşağı yönlü trendi yeniden canlandırabilir ve hali hazırda güçlü olan enflasyonist baskıları ateşleyebilir. Vergi indirimlerinin geçici olmaları nedeniyle hükümet bütçesinde negatif etkisi olmasını beklemiyoruz, ancak ekonomiyi resesyondan çıkarmak için daha büyük mali teşvik tedbirleri getirilmeye çalışılması problemli olabilir.”

'Enflasyonla mücadele' kapsamında altı alanda vergi indirimine gidildiğini duyuran Bakan Albayrak'ın açıklamalarına göre, beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfırlanacak, ticari araçlarda KDV yüzde 18'den 1'e inecek. Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e düşürülürken; konuttaki KDV ise yıl sonuna kadar yüzde 8, tapu harcı ise yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek.