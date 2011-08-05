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Ekonomi

MOODY'S VE S&P HAKKINDA SORUŞTURMA ROMA (A.A)

05 Ağustos 2011 19:42

-MOODY'S VE S&P HAKKINDA SORUŞTURMA ROMA (A.A) - 05.08.2011 - İtalya'da, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Standard & Poors (S&P) hakkında soruşturma başlatıldı. Savcı Carlo Maria Capristo Sky TG4 televizyonuna yaptığı açıklamada, tüketici gruplarının iki kuruluşun raporları ve kredi notu değerlendirmelerinin piyasalarda çalkantıya yol açtığı şikayetinden sonra Moody's ve S&P hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi. İki kuruluşun raporları ve kredi notu değerlendirmelerinin, hükümet daha tasarruf önlemlerini tamamlamadan önce İtalya'nın ''iflas ettiği'' anlamına geldiğini belirten Capristo, bu kuruluşların bürolarında yapılan aramalarda bazı belgelere el konulduğunu ifade etti. İtalya haber ajansı ANSA da, S&P'den üç ve Moody's'den bir analistin soruşturmaya dahil edildiğini bildirdi. Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin bölgenin üçüncü büyük ekonomisi İtalya'ya yayılabileceği endişeleri söz konusuyken iki kuruluş ülkenin kredi notunun muhtemelen indirilebileceği uyarısında bulunmuştu. Fitch ise İtalya parlamentosunda geçen ay onaylanan tasarruf paketinin hükümetin finansmanı ve kredi notunun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını açıklamıştı. Tüketici grubu Adusbef'in Başkanı Elio Lannuti, ''kredi kuruluşlarının bütün güvenilirliğini kaybettiğini'' söyledi. Moody's yaptığı açıklamada, yetkililerle işbirliği içinde olduklarını kaydetti. S&P ise ''suçlamaların temelsiz'' olduğunu açıkladı.

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