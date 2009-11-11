Moody's: Türkiye'nin reytingi yükselebilir

T24- Moody's Ülke Risk Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Kristin Lindow, şirketlerin, kriz döneminde dışarıdaki sermayelerini tekrar Türkiye'ye çekme yönünde istekli olduklarını belirterek, ''Bu konudaki isteklilik, sermayenin dışa akmasını engelleyecek ve Türkiye'yi ciddi krizden kurtaracak diye düşünüyoruz'' dedi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kristin Lindow, ''Moody's Üçüncü Yıllık Türkiye Kredi Riski Konferansı''ndaki konuşmasında, Türkiye ekonomisinde son 10 yılda yüksek oranda iyileşme görüldüğünü ve 2001 krizinin ardından büyüme oranlarının arttığını söyledi.



Türkiye'deki cari açık sorununa değinen Lindow, ekonominin yüksek kapasiteli olarak etkin olmaya başladığında, sermaye kıtlığı yaşandığını kaydederek, önümüzdeki dönemde cari açığın, GSYH'nin 2 puan altında gerçekleşeceğini ve GSYH'de toparlanma öngördüklerini ifade etti.



Lindow, Türkiye'de, 2001 krizinin ardından toparlanma sürecinde geniş kapsamlı mali konsolidasyon adımları atıldığına değinirken, ''Politika yapıcılar, krize yanıt verirken oldukça sert davrandı. Sert politikalar, ekonomiyi daha derin bir gerilemeden, daralmadan korumuştur diyebiliriz'' şeklinde konuştu.



Yılın ''en'' ilginç konularından birinin, enflasyondaki dalgalanmalar olduğunu, emtia fiyatları ve yerel taleplerin aşağı çekildiğini belirten Lindow, enflasyon oranlarının başarılı olduğunun söylenebileceğini söyledi.



Lindow, düşük enflasyon oranının, Merkez Bankasının hedeflediği doğrultuda olmasa bile düşük doğrultuda olduğunu vurgulayarak, ''Pazardaki genel kanı, enflasyonun Türkiye ekonomisinde elimine edildiği yönünde'' ifadesini kullandı.



Sermayenin pazarda bulunabilmesi ile talebin başlamasının önemli olduğuna işaret eden Lindow, 2010'da da olumlu olacağını, ithalat, ihracat hacimlerinin iyi rakamları göreceğini öngördüklerini bildirdi.



Lindow, kriz dönemindeki sermaye kaynaklarına ilişkin olarak da, ''Şirketler, bu dönemde dışarıdaki sermayelerini tekrar Türkiye'ye çekme yönünde istekliydi. Bu konudaki isteklilik, sermayenin dışa akmasını engelleyecek ve Türkiye'yi ciddi krizden kurtaracak diye düşünüyoruz'' dedi.



'Türkiye iyi bir performans gösteriyor ancak tahakküm onda değil'



İhracat oranının, yavaş biçimde düşüşe geçtiğini dile getiren Lindow, bu nedenle cari açığın söz konusu oranda azalmasını beklediklerini söyledi.



Lindow, Türkiye ekonomisinin kriz karşısında, GSYH anlamında olmasa da, göreceli olarak gücünü koruduğuna dikkati çekerek, ülke ekonomisinin beklenenden daha olumlu, dirençli bir manzara çizdiğini belirtti.



Türkiye'nin yılın başında performansını artırmasıyla iyi bir derece aldığını hatırlatan Lindow, ''Türkiye, çeşitliliğin avantajını yaşıyor. Türkiye, iyi bir performans gösteriyor ama tahakküm onda değil'' dedi.



Türkiye'nin derecelendirilmesinde, yerel pazara ilişkin kaygılar, dış kaynaklı oyuncular, AB süreci içinde atılan adımlar ve hükümetin bunlara yönelik olarak devamlılık kararlılığının önem taşıdığını anlatan Lindow, ''Kriz döneminde Türkiye için verdiğimiz raiting, olumlu bakış açısına sahip ve raitingin Türkiye için yukarı çıkacağını tahmin ediyoruz'' dedi.

