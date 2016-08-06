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Ekonomi

Moody's Türkiye'nin notunu değiştirmedi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyesinde bıraktı

06 Ağustos 2016 02:46

Türkiye'ye verdiği Baa3 notu ile yatırım yapılabilir ülke olarak değerlendiren Moody's Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi.
 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin notunu değiştirmedi, yatırım yapılabilir seviyede kaldı.

Kredi derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin Baa3, yatırım yapılabilir düzeyinde olan notunu değiştirmediğini açıkladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin kredi notunu indirim için izlemeye alan Moody’s, Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyede kredi notuyla değerlendiren iki kredi derecelendirme kuruluşundan biri.

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