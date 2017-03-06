Moody's, Türkiye'nin notuna karar verirken bu gelişmelere bakacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi için hangi şartların dikkate alınacağını sıraladı. Kuruluş en son 24 Eylül'de Türkiye’nin kredi notunu Baa3 seviyesinden Ba1’e indirmişti. Böylece Türkiye’nin notu, yatırım yapılabilir seviyenin altına inmişti.

BusinessHT'de yer alan habere göre kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin kredi notuna ilişkin yukarı yönlü hareket potansiyeli, dış dengesizlikler ve yeniden finansman ihtiyacı yüksek seviyede seyrettikçe dış ödemeler dengesinin yarattığı baskı tarafından kısıtlanıyor. Buna rağmen, bu kırılganlıkların yapısal olarak azaltılması ve Türkiye'nin yapısal ortamı ile rekabetinin iyileşmesi durumunda kredi notunda yukarı yönlü baskı (notun yükseltilmesi durumu) oluşabilir" değerlendirmesi yer aldı.

"Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumunu koruyor"

Aynı açıklamada Moody's Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş olduğunu ancak sektöre yönelik endişelerin devam ettiğini de söyledi.

"Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumunu koruyor. Fakat Türk lirasındaki değer kaybı ve ekonomik yavaşlama bankacılık sistemine ilişkin yeni endişeler oluşturuyor" diyen kurum, bu faktörlerin bankaların varlık kalitesini, finansman maliyetlerini, kârlılıklarını ve büyüme potansiyelini negatif şekilde etkileyebileceğini aktardı.

Turizmdeki gelişmeler

Açıklamada, Türkiye'nin bu yıla ilişkin potansiyel değerlendirme tarihlerine Moody's'in reyting takviminde yer verilmemesine ilişkin, "Moody's potansiyel reyting eylemlerine ilişkin olarak yorum yapmamaktadır. Kredi notuna dair gelişmeleri sürekli olarak izliyoruz ve kredi koşulları gerektirdiği zaman eyleme geçiyoruz" bilgisine yer verildi.

Ayrıca Türkiye'nin birkaç ülkeyle ilişkilerini geliştirmesinin ekonomiyi nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için henüz erken olduğu kaydedilerek, "Fakat bu durum son birkaç yıldır azalan turist sayısının yarattığı zorluklarla karşı karşıya kalan turizm sektörünü pozitif şekilde etkileyebilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği, 2018 yılında ise büyüme hızının yüzde 3 seviyesine yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Türkiye'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 8,2, gelecek senenin sonunda ise yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, cari açığın GSYH'ye oranının ise bu yılın sonunda yüzde 5,2, gelecek yılın sonunda yüzde 5,3 seviyesinde olabileceği bilgisine yer verildi.