Moody's Türkiye'nin not görünümünü 'negatif'te tuttu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's,Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviye olan Baa3'teki ülke kredi notunu teyit etti, not görünümünü negatif olarak tutmaya devam etti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Moody's'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun değiştirilmeyerek Baa3 seviyesinde tutulmasının, ülkenin ekonomik direncini ve uzun süren seçim dönemi boyunca sürdürülen güçlü mali göstergelerini yansıttığını belirtti.

Moody's, özellikle hükümetin düşük borç rasyosunun, son 10 yıl boyunca geriledikten sonra, büyük ölçüde istikrarlı olduğunu ve borç yapısının, Türk Lirası'ndaki zayıflık ve yaklaşmakta olan küresel faiz artırımlarına rağmen göreceli olarak olumlu olduğunu kaydetti.

Moody's, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin bu yıl yüzde 2.9 olması ve gelecek yıl da ılımlı kalmasını beklediğini açıkladı. Moody's öte yandan, küresel sermaye piyasalarındaki kırılganlık ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik risklerin etkisi ile daha da büyüyen ve büyük çaplı dış fonlama ihtiyacının bir sonucu olan, dış finansman kapasitesine ilişkin süregelen riskleri de işaret etti.

Bunun yanında, Moody's, hükümetin büyümeyi desteklemek, kurumsal istikrarı geliştirmek ve dış kırılganlığı azaltmak için ekonomik reformlar üzerinde kararlı bir şekilde durup durmayacağına ilişkin görülebilirlik eksikliğine de dikkat çekti.