Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'yatırım yapılabilir' seviyeye yükseltti. NTV Ekonomi Müdürü Otyam kararı "Türkiye tamamen süper ligi çıkmış oldu" şeklinde yorumladı. Londra'da yatırımcılarla görüştüğü sırada gelen not artışını değerlendiren Maliye Bakanı Şimşek ise kararın borç yükünü azaltacağını kaydetti. H.Bader Arslan'ın yazısı: Kredi notlarını anlama kılavuzu

Türkiye'nin uzun zamandır beklediği ikinci "yatırım yapılabilir" notu geldi.

Kıt not verdiği için 'Sıfırcı hoca' olarak nitelendirilen kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Baa3'e yükseltti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yaptığı açıklamada Moody's'in, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunu bir not artırarak Baa3'e yükselttiğini, böylece Türkiye'nin kredi notunun, Fitch'in ardından Moody’s tarafından da "yatırım" seviyesine (investment grade) yükseltildiğini ifade etti.

NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam, kararı canlı yayında yorumladı. Bu yönde bir kararın beklenildiğini söyleyen Otyam, "Bu kararın ne anlama geldiğinin cevabı; Türkiye tamamen süper lige çıkmış oldu. Hep bunu bekliyorduk. Zaten fiyatlanmalar da Türkiye'nin yapılabilir düzeyini gösteriyordu. Faizdeki düşüş ve borsadaki yükseliş bunu açıklıyordu" diye konuştu.

Daha önceden S&P'nin de kredi notunu artırdığını hatırlatan Otyam şöyle devam etti:

"Fazla üzerinde durmamıştık piyasaları fazla etkilemez diye ama bu ikinci kredi derecelendirme kuruluşu oldu. Fitch artırdı şimdi Moody's artırdı. Bazı fonların dünyada yatırım yapabilmesi için 2 kredi derecelendirme kuruluşunun bu notu vermesi gerekiyordu. Sonunda Türkiye hak ettiği notu aldı.

Artık yasal olarak da bazı büyük fonlar Türkiye'ye yatırım yapabilecek. Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yıllardır zaten geliyordu. Onların da finansmanını sağlamak açısından önemliydi bu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı bir açıklamada 'Türkiye'nin notu daha önceden yükseltilseydi 10 yıl içinde 30-40 milyar dolar daha yabancı sermaye Türkiye'ye gelecek' demişti. Artık biz bu pararyı önümüzdeki dönemde bekliyoruz."



Bakan Şimşek'ten açıklama



Bakan Şimşek, kararın ardından yaptığı açıklamada kararın borç yükünü azaltacağı ve uzun vadeli büyümeye olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Şimşek, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: "Bu ülkemize uzun vadeli yatırım girişlerini hızlandıracak bir adımdır. Bu not, Hazine'mizin ve şirketlerimizin uluslararası finansmana erişimini artıracak, borçlanma yükünü azaltacak ve ülkemizin uzun vadeli büyümesine olumlu katkı sağlayacaktır. İkinci yatırım yapılabilir seviyedeki not, sermaye girişlerindeki oynaklığı da azaltacaktır."

Bu arada, son iki not artışı da Bakan Şimşek'in Londra'da yatırımcılarla görüşmeleri sırasında gerçekleşti.