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Ekonomi
Deutsche Welle

Moody's Türkiye'nin kredi notunu kırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü. Türkiye'nin not görünümü ise "negatif"ten "durağan"a çevrildi.

08 Mart 2018 12:40

Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin altında tutan kredi derecelendirme şirketi Moody's, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak daha düşürdü. Türkiye'nin kredi notunun "Ba1"den "Ba2"ye düşürülmesi, Türkiye'nin borç yönetiminde kullanacağı kredilerin maliyetinin artması anlamına gelecek.

Moody's Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesini "para politikası etkinliğinin zayıflaması ve temel yapısal reformlarda gecikilmesi' ile gerekçelendirdi. Yüksek ödemeler dengesi açığı, yüksek dış borç, yüksek bütçe açığı, artan politik ve küresel faiz oranlarına bağlı riskler Türkiye'nin kredi itibarının yeniden değerlendirilmesinde rol oynadı.

Moody's bir yıl önce "durağan"dan "negatif"e çevirdiği Türkiye'nin görünümünü ise yeniden "durağan"a aldı. Bu derecelendirme, Türkiye'nin kredi notunun yakın zamanda yeniden düşürülmeyeceği anlamına geliyor.

DW, Reuters/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UluslararasıMoody TürkiyeTürkiyeReuters/AG BK &copy; Deutsche Welle Türkçe

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