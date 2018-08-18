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Ekonomi

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Standard&Poor's da Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü açıklamıştı

18 Ağustos 2018 03:16

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin  kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye 'nin uzun dönem kredi notunun "Ba2"den "Ba3"e düşürüldüğü, görünümünün de "negatife" çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk yetkililerin yakın dönemde uyumlu ve etkili ekonomik bir plan sunması durumunda kredi notunun denge kazanacağı kaydedildi.

Ayrıca, enflasyonda düşüş ve cari açıkta azalma olması durumlarında kredi notunun olumlu etkileneceği ifade edilirken, önemli dış finansman desteğinin, kredi notu için destek verici bir etken olacağının altı çizildi. 

Standard&Poor's da düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB-'den B+'ya düşürdü. Görünüm "durağan" olarak teyir edildi.

S&P son olarak Mayıs ayında Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunu "BB+"dan "BB"ye düşürmüştü.

 

 

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