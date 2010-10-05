Moody's Türkiye'nin kredi notunu durağandan pozitife yükseltti

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e yükselttiğini açıkladı.



Bu, Moody's'in Türkiye'nin 'Ba2' olan kredi notunu artırabileceği anlamına geliyor. Moody’s Türkiye’nin notunu en son Ocak ayında bir kademe yükseltmişti.



Kuruluştan yapılan açıklamada, "Moody's'in bu kararı, aynı not artışının yapıldığı Ocak 2010 gibi Türkiye'nin ekonomik ve mali direncindeki güçlenmeye bağlı olarak alındı" denildi.



Türkiye'nin kredi notu Fitch nezdinde "BB+" ve görünümü de pozitif. Diğer kuruluş S&P nezdinde ise kredi notu "BB" ve burada da bir artırıma gidilmesi bekleniyor. Moody's'in Ba2 olan kredi notu şu anda Fitch'e kıyasla bir; yatırım yapılabilir seviyenin ise iki kademe altında bulunuyor.



Moody's'ten yapılan açıklamaya göre, Moody'sin Kıdemli Analisti Sarah Carlson, "Türk ekonomisi beklenmedik derecede güçlü olduğunu gösterdi ve kriz öncesi seviyelerine yeniden ulaştı" dedi.





Büyüme beklentisi yükseltildi



Carlson ayrıca kurum olarak 2010 büyüme beklentilerini yüzde 6.5'a, 2011 için de yüzde 5'e yükselttiklerini ifade etti. Bununla birlikte Türkiye'nin borç ve bütçe açığı seviyelerinin 2010-2010 Orta Vadeli Ekonomik Program'da belirlenen hedeflerden daha iyi gerçekleştiği de vurgulandı.



Carlson kredi notunun Ba1 seviyesine yükseltilmesinin Türkiye'nin temel mali göstergelerinin daha da güçlenmesine bağlı olduğunu belirterek, yüksek cari işlemler açığı ve bu açığın finansmanında doğrudan yatırımdan çok portföy yatırımlarına bağımlılığın olması gibi dış kırılganlıklara dikkat çekildi.



Carlsson, "Şu anda Türkiye'nin önündeki en büyük zorluk, dış şoklara karşı direncini artırmak için bir kez daha yüksek oranda faiz dışı fazla vermeye başlaması ve borç seviyelerini düşürmesi" dedi.





