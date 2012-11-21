Moody's Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişikliğe gitmediğini ve ülke notunu Ba1'de, görünümü de pozitifte tuttuğunu açıkladı.

Moody's'in Türkiye ekonomisine ilişkin 2012 yılı raporunda, Türkiye'nin şoklara karşı giderek güçlü bir görünüm sergiliyor olmasına karşın, dış riskler nedeniyle dengesizliklerin de oluşabileceği belirtildi.

Ülke notlarının belirlenmesinde, ekonomik, kurumsal, mali güçler ve ekonominin duyarlılığı üzerinde durulduğu ifade edilen raporda, "Uluslararası ekonomik ortamın giderek daha zorlu olmasına, Türkiye ekonomisinin büyümesinin giderek yavaşlıyor olmasına rağmen, Moody's Türkiye'nin öncelikli genel dengesinin artıda olacağını, borçluluk seviyelerinin önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde azalmaya devam edeceğini beklemektedir" tespitlerine yer verildi.

Bu sabah İstanbul'da Türkiye ekonomisi üzerine yapılacak olan toplantı öncesinde Moody's, Türkiye'nin kredi notunda ya da görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmezken, "Türkiye'nin ekonomik, finansal ve politik kırılganlıklarında dikkate değer oranda iyileşme olduğunu dikkate almaktadır" ifadesini kullandı.

Moody's açıklamasında, Ba1 not ve pozitif görünümün, Türkiye'nin olumlu kamu maliyesini yansıttığı vurgulandı.