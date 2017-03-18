Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi, Ba1 olan kredi notunda ise değişiklik yapmadı.

Moody's, geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürerek yatırım yapılabilir seviyesinin altına indirmişti.

Moody's, dün gece açıkladığı değerlendirmesinde ise kredi notu görünümünü düşürmesinin sebepleri olarak ekonomik büyüme görünümünün zayıflaması, kurumların gücünü yitirmeye devam etmesi, ülkenin iç ve dış mali yapısı üzerindeki baskıların artmasını gösterdi.

Kurum aynı zamanda Türk Lirası'ndaki gözle görülür değer kaybı, yükselen enflasyon ve dış baskılar ile büyüme üzerindeki baskının yüksek olduğunu vurguladı.

Moody's, yapısal ekonomik reformların gerçekleştirilmemesi takdirinde büyümenin uzun vadede geçmişte görülen büyüme ortalamasının altında kalacağını aktardı.

Hükümetin ekonomideki yavaşlamaya verdiği tepkinin kısa vadeli canlanmayı içerdiğini belirten Moody's, "Alınan bu önlemler hem makroekonomik dengesizlikleri artırabilir hem de ekonomik büyümeyi sınırlayan temel yapısal sorunlara karşılık vermede başarısız olabilir" dedi.

Moody's, 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminin ardından ortaya çıkan gergin siyasi ortamın tahmin edilenden uzun sürdüğünü ve 16 Nisan'daki anayasa referandumu sonrası hafiflemesinin öngörülmediğini aktardı.

"Temmuz ayından bu yana hükümetin muhalefeti kısmak için attığı adımlar ülkenin yönetme gücünü azalttı ve özel sektör güvenini zedeledi" diyen Moody's bu gelişmelerin ekonomik büyüme üzerinde kısmen etkili olduğunu belirtti.

Moody's, Türkiye'nin kredi notuna temel desteği oluşturan güçlü kamu maliyesinin yavaşlayan ekonomik büyümeden "olumsuz" etkilendiğini vurguladı.

Kuruluşi hükümetin ekonomideki yavaşlamayı gidermek için attığı adımlarla kamu harcamalarının yükseldiğini; bunun yapısal sorunlara çözüm oluşturmadığını açıkladı.

Mali açığın artması ve tahvil faizlerinin yükselmesinin devam ederek borç dengelerinde olumsuz yansımaların görüleceği ifade edildi.

Açıklamanın ardından Türk Lirası Amerikan Doları'na karşı yüzde 0.3 düşerek günlük kazancını geri verdi.

Dünyanın büyüyememe sorunuyla yüzleştiği son yıllarda Türkiye ekonomisinin yüzde 4'ün üzerine büyüme kaydetmesi öne çıkan unsurlardan biriydi.

Ancak 2016 yılında Türkiye ekonomisinin büyüme hızında yavaşlama görülmeye başlandı.

Türkiye ekonomisi 2016'nın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 küçüldü.

Böylece ekonomide 27 çeyrek sonra ilk kez daralma gerçekleşti.