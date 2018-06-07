Moody's Türkiye'den 11 şirketi izlemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında Koç Holding ile THY'nin de bulunduğu 11 şirketin notunu düşürmek için izlemeye aldı.

Türkiye’nin dış borcu 450 milyar doları bulurken, aralarında en büyüklerin de olduğu şirketlerin bilançoları alarm veriyor. Bu konuda en önemli sinyallerden biri de Moody’s’den geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin en önemli şirketlerinden 11’ini notu düşürmek için izlemeye aldı.

Moody’s’in izlemeye aldığı Türkiye’de iş yapan şirketler şöyle:

* Anadolu Efes Biracılık (Efes),

* Coca-Cola İçecek (CCI),

* Doğuş Holding (Doğuş),

* Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir),

* Koç Holding (Koç Holding),

* Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK),

* Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.S. (Rönesans),

* Turkcell İletişim Hizmetleri (Turkcell),

* Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (Turkish Airlines),

* Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ),

* Türkiye Sişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam).

Bloomberg HT’nin haberine göre Doğuş Holding’nin ‘negatif’ görünüme sahip olması dışında, adı geçen tüm şirketlerin görünümü ‘durağan’ olarak belirlendi.

Moody’s yaptığı yazılı açıklamada not değerlendirme konularına ilişkin şunları kaydetti: “Şirketlerin notu gözden geçirilirken, şu anki zorlu çalışma ortamında şirketlerin krediye ne kadar nüfus ettiği ve potansiyel kırılganlıkları değerlendirilecektir. Moody’s makro-ekonomik ortamın şirketlerin likidite profilleri üzerindeki etkisini, vadesi yaklaşan borçları finanse etme yeteneğini değerlendirmeye alır.”

Türkiye’nin kredi notunu mart ayında Ba2’ye indiren Moody’s 4 Haziran’da makro-ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizliği gerekçe göstererek kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye almıştı.