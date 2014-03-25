Moody's: Türkiye'deki siyasi çalkantılar kırılganlığı artırıyor

Moody's gelişmekte olan ülkeler raporunda, gelişen piyasa paralarındaki aşağı yönlü baskı ve finansal piyasalarda sonm dönemde artan kırılganlığın, gelişmekte olan piyasalardaki kredilerin, belirsizlik dönemindeki olası kırılganlığını ortaya çıkardığını söyledi.

HT Bloomberg’de yer alan habere göre, Moody's, dış dengeler, dış fonlamaya bağımlılık ve zayıf politikalara sahip ülkelerin, beklentiler ve sermaye akışındaki değişiklikler ve piyasanın düzensiz tepkilere kırılgan olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Özellikle son 9 ayda gelişen piyasalardaki volatilitenin büyük oranda Fed'in parasal genişleme programından çıkış beklentileri ve tahvil alımlarında azaltıma başlamasından kaynaklandığını belirten Moody's, ancak başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme endişeslerinin de bu kırılganlığı artırdığına dikkat çekti.

Ülkeleri bu kırılganlık hususunda teker teker değerlendiren Moody's, Türkiye'de siyasi çalkantılar ve piyasadaki yüksek volatilitenin dış kırılganlığı artırdığını söyledi.

Öte yandan kuruluş, döviz cinsinden borçların GSYH'ye oranının yüzde 13 ile nispeten düşük olduğunu ve hükümetin borçlarının, faizlerdeki muhtemel değişikliklere duyarlılığının, yerli ve yabancı borç profilini, ortalama vadelere uzatma çabalarıyla azaltıldığını yazdı.

Derecelendirme kuruluşu, ayrıca Türkiye'nin mali politikasının ekonomiye yönelik bazı şokları karşılayabileceğini belirtti.

Ancak Moody's döviz borcunun, toplam kamu borcuna oranının yüksek olduğuna değinerek, yüksek cari açık ve devletin yükselen borçlanma maliyetlerine dikkat çekti.