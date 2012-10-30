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Dünya

Moody's: Türkiye'deki laik-anti laik ve etnik çatışmalar politik risk

Moody's, Türkiye'deki politik çekişmelere dair ilginç değerlendirmeler yaptı

30 Ekim 2012 23:42

 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de laik- anti laik çatışmalardan kaynaklı politik  riskler olduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye 'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: 

* Cari açığın yapısal olarak azaltılması, döviz rezervlerinin artması veya özel sektör dış borçlanmasının azaltılmasıyla dış kırılganlıkların azalması halinde kredi notu artırımını değerlendiririz 

* Türkiye'nin kredi notunun görünümünün 'pozitif' olması, Moody's'in kamu maliyesi ve dış şoklara karşı dayanıklılığın, ülkenin mali ve makroekonomik dayanıklılığını iyileştirmeye devam edeceği yönündeki beklentisini yansıtıyor 

* Dış kırılganlıkların azaltılması yönündeki gelişmeler tersine dönerse, kredi notunun görünümü 'pozitif'ten 'durağan'a çekilebilir 

* Çok olası görünmese de yabancı sermaye akışında ani ve sürekli duruş, kredi notunu aşağı yönlü baskılar 

* Kamu maliyesinde ciddi bozulma, görünümde ve ekstrem durumda kredi notunda düşüşe neden olabilir 

* Türkiye'de laik ve dindar / bölgesel ve etnik çatışmalardan kaynaklanan politik riskler var. 

 

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