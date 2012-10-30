Moody's: Türkiye'deki laik-anti laik ve etnik çatışmalar politik risk

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de laik- anti laik çatışmalardan kaynaklı politik riskler olduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye 'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

* Cari açığın yapısal olarak azaltılması, döviz rezervlerinin artması veya özel sektör dış borçlanmasının azaltılmasıyla dış kırılganlıkların azalması halinde kredi notu artırımını değerlendiririz

* Türkiye'nin kredi notunun görünümünün 'pozitif' olması, Moody's'in kamu maliyesi ve dış şoklara karşı dayanıklılığın, ülkenin mali ve makroekonomik dayanıklılığını iyileştirmeye devam edeceği yönündeki beklentisini yansıtıyor

* Dış kırılganlıkların azaltılması yönündeki gelişmeler tersine dönerse, kredi notunun görünümü 'pozitif'ten 'durağan'a çekilebilir

* Çok olası görünmese de yabancı sermaye akışında ani ve sürekli duruş, kredi notunu aşağı yönlü baskılar

* Kamu maliyesinde ciddi bozulma, görünümde ve ekstrem durumda kredi notunda düşüşe neden olabilir

* Türkiye'de laik ve dindar / bölgesel ve etnik çatışmalardan kaynaklanan politik riskler var.