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Ekonomi

Moody's: Türkiye'de siyasi belirsizlik devam ediyor

Türkiye'nin kredi kalitesini yeni ekonomik hamleler belirleyecek

02 Kasım 2015 16:32

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 1 Kasım 2015 seçiminde çıkan sonuçların kısa vadade siyasi belirsizliği azaltacağını söyledi. 

Moody's yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kredi kalitesinin yeni hükümetin ekonomi politikası stratejisinin düşük büyüme, yüksek enflasyon ve sermaye akışlarında oynaklıkla başa çıkmak için nasıl dizayn edileceğine göre belirleneceğini vurguladı. 

Hürriyet'in haberine göre Moody's değerlendirmesinde, "Ak Parti'nin seçim zaferi siyasi belirsizliği azaltsa da, Türkiye'de bankalar hala gelişmekte olan piyasalara yönelik yüksek risk algılamaları ve yüksek jeopolitik riskler ile karşı karşıya. Ülkenin bankacılık sisteminin görünümü için anahtar, yeni hükümetin ekonomi stratejisine, tasarruf oranını ve büyüme potansiyelini artırmak için hangi reformların uygulanacağına bağlı olacak. Tasarruf oranı ve büyüme potansiyelinin artırılması için reformlar yatırımcı güveninde kırılganlık ve TL'de oynaklıkla başa çıkmak için zaruri" ifadelerine yer verdi.

 

'Risk devam ediyor'


AK Parti'nin çoğunluğu kazanmasına karşı Türk şirketlerini yatırımcı ve tüketici güvenini keskin bir şekilde geri kazanmalarının muhtemel olmadığını belirten Moody's, siyasi belirsizlik ve jeopolitik risklerin devam ettiğini vurguladı.

 

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