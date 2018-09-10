Moody's: Türkiye'de şirket borçları kaynaklı savunmasızlık arttı

Uluslararsı kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi hakkında yeni bir değerlendirmede yaptı. Moody's, yüksek döviz kredileri ve artan kaldıracın Türkiye'de şirket borçları kaynaklı savunmasızlığı artırdığını belirtti.

Moody's değerlendirmesinde, "Kayda değer dövizle borçlanma ve kaldıraç artışı Türkiye'de şirket borçları kaynaklı savunmasızlığı artırıyor" ifadesini kullandı.

Kuruluşun dün yayınlandığı analizde Arjantin ve Türkiye'yi şirketlerden kaynaklanan baskılara karşı en savunmasız ülkeler olarak tanımlayan Moody's, Arjantin veya Türkiye'den daha büyük politika ve mali tamponlara sahip olmasına rağmen Çin'in de şirket borçluluklarından kaynaklanan savunmasızlığa maruz kaldığını belirtti.

Moody's, Çin'de şirket borçlarının GSYH'ye oranının yüzde 150'yi aştığına dikkati çekti.