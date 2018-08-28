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Ekonomi

Moody's Türkiye'de 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirdi

Moody's, Türkiye'deki 20 bankanın notunu, Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle indirdi

28 Ağustos 2018 22:55

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’deki 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirdi.

Moody’s, Türkiye’deki 20 bankanın notunu, Türk lirasındaki değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma ihtimali gerekçeleriyle indirdi.

BBC Türkçe'nin yer alan habere göre, konuyla ilgili bir açıklama yapan Moody’s, “Notların azalmasının nedeni, yatırımcıların güveninin daha da azalmasıyla fonlamanın kısılması ihtimalinin artmasıdır” ifadelerini kullandı.

Hangi banka ve finans kuruluşlarının notu düşürüldüğü belirtilmedi.

Moody's 17 Ağustos'ta da Türkiye'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürmüş ve notgörünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

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